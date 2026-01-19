“現役ナース”ラウンドガール、バニーコスで美スタイル全開「可愛すぎる」「マジで綺麗」 グラビアでも活躍中
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、19日までにインスタグラムを更新。バニーのコスプレ姿を披露した。
【写真】“現役ナース”ラウンドガールが「スタイル抜群」 水着姿、グラビアショットも（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。SNSでは美スタイル際立つ姿を度々披露し話題を呼んでいる。
そんな彼女が「こんなバニーにどうされたい？」と投稿したのは自身のソロショット。胸元が開いたバニーガールのコスプレ姿で可愛らしい表情を見せている。ファンからは「可愛すぎる」「マジで綺麗」「美人過ぎる︎」などの反響が寄せられた。
引用：「桃里れあ」インスタグラム（@rea_momosato）
