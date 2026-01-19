¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÈÁðÍú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¿·²ò¼á¡¡¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¡Ö¤½¤¦¤¤¿¤«!!¡×¡ÖÊÑ²½µå¡×
¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤¹¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡ËÂè3²ó¡Ö·èÀïÁ°Ìë¡×¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½¨µÈ¤Î¡ÈÁðÍú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¿·²ò¼á!!¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¿¤«!!¡×¡ÖÊÑ²½µå¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÁðÍú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤«¤é¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë·ãÅÜ¤ÎÅ¸³«¤Ë
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤ÏÀï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¤ËÇ÷¤ë¡¢Ì´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹¡£ËÜºî¤ÏÈà¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë³è¼Ì¤¹¤ë¡£
¡¡¸Î¶¿¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌî¡Ë¤È·»¡¦Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÄ¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î¾ë²¼Ä®¡¦À¶¿Ü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿¥ÅÄ²È¿Ã¤ÎÀõÌîÄ¹¾¡¡ÊµÜÀî°ìÏ¯ÂÀ¡Ë¤Î¤â¤È¤Ø°§»¢¤ËË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¾¤ÏÄ¹¾¡¤ÎÌ¼¡¦Ç«¡¹¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Î»ø½÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¡¢Áä¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¿¥ÅÄ²È²È¿Ã¤Î¾ë¸Í¾®º¸±ÒÌç¡Ê²Ã¼£¾¼ù¡Ë¤¬Éã¡¦Ìï±¦±ÒÌç¡Ê¾®ÎÓ¸²ºî¡Ë¤«¤éÀï¼é¤ê¤È¼êÊÁ¤ò²£¼è¤ê¤·¤¿¤È¾®°ìÏº¤Ë¹ð¤²¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ£µÈÏº¤Ï¡¢Àï¤Ë¾è¤¸¤Æ¾ë¸Í¤ò½±¤¤¡¢Éã¤ÎÅ¨Æ¤¤Á¤ò¤·¤è¤¦¤È¾®°ìÏº¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
¡¡¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢²°Éß¤ÎÁ°¤Ç¾ë¸Í¤ÎÁðÍú¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£Æ£µÈÏº¤¬¼ê¤Ë¼è¤ê¡Ö¼Á¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¾®°ìÏº¤Ï¡ÖÅð¤ß¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡2¿Í¤¬ÁðÍú¤òÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²¡¤·ÌäÅú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²°Éß¤ÎÃæ¤«¤é¿®Ä¹¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£É¨¤òÀÞ¤ê¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤Ë¡¢¿®Ä¹¤Ï¡Ö¤ï¤·¤ÎÁðÍú¤òÃÎ¤é¤ó¤«¡©¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤¹¤ë¤ÈÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¼Á¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÁðÍú¤ò²û¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ö²¹¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¿®Ä¹¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼ì¾¡¤Ê¿´³Ý¤±¤¸¤ã¡×¤È¾Ð¤¦¤¬°ìÅ¾¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö¤³¤ÎÍÛµ¤¤Ë²¹¤á¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ö¤â¤·¤ä¡ÄÅð¤â¤¦¤È¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÆ£µÈÏº¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¡¡ÍÌ¾¤Ê¡ÈÁðÍú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤Ë¶Ã¤¤Î²ò¼á¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÁðÍú¤ÎÏÃ¤Î¿·²ò¼á!!¡×¡Ö¤¨¤Ã¤Þ¤µ¤«¡¢¤¢¤ÎÁðÍú¤Î¤¤¤¤ÏÃ¤³¤³¤Ç»È¤¦!?www¡×¡ÖÅð¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤«¤¤¡ª¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¿¤«!!ÁðÍú!!¡×¡Ö¤³¤Î¡Ø²¹¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ï»Â¿·www¡×¡ÖÊÑ²½µå¤ÎÁðÍú¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
