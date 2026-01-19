64歳コマネチ、軽やか白レオタードに「変わらない美しさ」「時を超越」 海外ファン魅了
自身のSNSで投稿
元体操女王のナディア・コマネチさん（ルーマニア）が自身のインスタグラムを更新。白いレオタードを着用し、軽やかな動きを披露した。「時を超越してる」「変わらない美しさ」などと、海外ファンから注目を集めた。
64歳となったコマネチさん。室内で白いレオタードを着用し、曲に合わせて体を動かすような動画を公開した。
派手な動きはないが、腕を綺麗に伸ばし、跳ねる姿は元気そのもの。軽やかにポーズを作って笑顔を見せた。
レジェンドの姿には、海外ファンから様々なコメントが集まった。
「ナディアめっっちゃカッコイイ！時を超越してる」
「いつだってアメージング。今も、そしていつまでも」
「変わらない美しさ」
「史上最高」
「10点満点！」
「私の永遠のアイドル。そのままでいて」
「ナディアはパーフェクト」
「変わらぬ美しさ」
「とても素敵で、今も完璧なビジュアル！」
「女王!!」
「ゴージャス！」
現役時代は1976年モントリオール五輪で3つ、1980年モスクワ五輪で2つの金メダルを獲得。時が経ってもファンを魅了した。
（THE ANSWER編集部）