Uruが、ニューシングル 「傍らにて月夜」 を本日19日に配信リリースした。

「傍らにて月夜」は、1月30日公開の映画 『クスノキの番人』 の主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞・作曲を清水依与吏、編曲をback numberが手がけた全面プロデュース作品。back numberが女性アーティストに楽曲提供・プロデュースを行うのは本作が初となる。

Uruはデビュー以前、YouTubeにてback numberのカバー動画を発表しており、その歌声がきっかけとなって現在のマネジメントへの所属、そしてメジャーデビューへとつながった。今回の作品は、そうした原点とも言える出会いから約10年の時を経て実現した特別な一曲となっている。

また、本日20時に公開されるミュージックビデオでは、Uruがミュージックビデオに出演。Uru本人がミュージックビデオに出演するのは、2022年に公開した「そばにいるよ」以来約3年ぶりとなる。監督はUruの「プロローグ」「振り子」「フィラメント」などのMV作品を手がけてきた稲垣理美が担当する。

映画『クスノキの番人』は、2020年に発表され累計100万部を突破した東野圭吾の同名小説（実業之日本社文庫刊）が原作。数多く映像化されてきた東野作品の中で、本作が初のアニメーション映画化となる。監督は伊藤智彦。不尽な解雇により職を失った青年・直井玲斗が、“その木に祈れば願いが叶う”と伝えられるクスノキの番人となり、人との出会いを通して人生と向き合っていく物語が描かれる。主人公・直井玲斗を高橋文哉が演じ、天海祐希、齋藤飛鳥、宮世琉弥、大沢たかおら豪華キャスト陣の参加も話題となっている。

©東野圭吾／アニメ「クスノキの番人」製作委員会

Uruは本作について、「人の感情は言葉だけでは伝えきれない部分がありますが、この作品と『傍らにて月夜』を通して、そのことを改めて受け取った気がします」と語っている。

「傍らにて月夜」は1月28日にパッケージリリースも決定。さらに2月18日にはニューアルバム 『tone』 がリリース予定だ。Uruはこのアルバムを携え、ホールツアー ＜Uru Tour 2026「tone」』＞を開催する。

■ニューシングル「傍らにて月夜」

2026.1.19 Digital Release

2026.1.28 CD Release CD予約：https://smar.lnk.to/fUbA2F

配信：https://uru.lnk.to/s7udue 作詞・作曲：清水依与吏

編曲：back number ▲配信ジャケット ▲CDジャケット ＜店頭特典＞

Amazon.co.jp：メガジャケ(アニメ絵柄)

アニメイト：ポストカード(アニメ絵柄)

楽天ブックス：アクリルコースター(アニメ絵柄)

セブンネット：アクリルチャーム(アニメ絵柄)

応援店：B3ポスター(アーティスト写真柄) ※一部対象外の店舗/オンラインショップもございますので、必ずご希望のCDショップでご確認のうえご予約ください。

※オンラインショップにより受付期間が異なる可能性がございます。詳しくはオンラインショップの商品ページをご覧ください。

■映画『クスノキの番人』

2026年1月30日(金)全国公開 ＜CAST＞

高橋文哉／天海祐希

齋藤飛鳥 宮世琉弥／大沢たかお ＜STAFF＞

原作：東野圭吾「クスノキの番人」（実業之日本社文庫刊）

監督：伊藤智彦

脚本：岸本卓

キャラクターデザイン：山口つばさ 板垣彰子

音楽：菅野祐悟

美術監督：滝口比呂志

美術設定：末武康光

色彩設計：橋本 賢

衣装デザイン：高橋 毅

CGディレクター：塚本倫基

撮影監督：佐藤哲平

編集：西山 茂

スーパーヴァイジングサウンドエディター：勝俣まさとし

リレコーディングミキサー：藤島敬弘

制作：A-1 Pictures / Psyde Kick Studio

配給：アニプレックス 公式HP：kusunoki-movie.com

公式X：＠movie_kusunoki＃クスノキの番人

公式Instagram：movie_kusunoki ©東野圭吾／アニメ「クスノキの番人」製作委員会

◾️デジタルシングル「今日という日を」

2026.2.9 Digital Release

配信予約URL：https://uru.lnk.to/S3zlFz

■ニューアルバム『tone』

2026.2.18 CD Release 初回生産限定盤［映像盤］ (CD+BD) AICL-4862〜3

初回生産限定盤［カバー盤］(CD+CD) AICL-4864〜5

通常盤 (CD) AICL-4866 ＜予約リンク＞

[通常]：https://smar.lnk.to/Tyn8vW

[早期予約]：https://smar.lnk.to/J6IrGG ＜CD早期予約特典＞

■Uru Tour 2026「tone」チケット先行受付シリアルナンバーの配布

＜対象オンラインショップ＞

■タワーレコードオンライン

■HMV&BOOKS Online

■楽天ブックス

■ネオウイング

■Felista玉光堂

■Sony Music Shop

■新星堂WonderGOOオンライン

■JEUGIA

※対象オンラインショップにてCDをご予約後、メールにてチケット先行申込用のシリアルナンバーとURLが発行されます。

※タワーレコードオンライン/HMV&BOOKS online/Sony Music Shopはマイページまたは購入ページでのご案内になりますので、お見逃しの無いようお願いいたします。

＜対象商品＞

2026月2月18日(水)発売 Uru 「tone」

■初回生産限定盤［映像盤］ AICL-4862〜3 ￥6,600(税込)

■初回生産限定盤［カバー盤］ AICL-4864〜5 ￥4,400(税込)

■通常盤 (CD) AICL-4866 ￥3,300(税込) ＜チケット先行受付 対象公演＞

Uru Tour 2026「tone」

■2026年7月1日(水) 大阪 フェスティバルホール

■2026年7月26日(日)埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール

■2026年8月12日(水)愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

■2026年9月3日(木) 東京 昭和女子大学人見記念講堂

■2026年9月24日(木)兵庫 神戸国際会館こくさいホール

■2026年10月21日(水)東京 LINE CUBE SHIBUYA ＜早期予約受付期間＞

2026年1月12日(月祝)〜 1月29日(木) 23:59

■＜Uru Tour 2026「tone」＞

https://uru-official.com/feature/ToneTour

