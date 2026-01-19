◆サッカー▽練習試合 藤枝４（１―０、３―０、０―２）２いわき（１８日、鹿児島・桷志田多目的広場）＝３０分×３本

Ｊ２藤枝・槙野智章監督（３８）が就任後の対外試合初勝利を挙げた。鹿児島キャンプ３日目の１８日、桷志田（かくいだ）多目的広場でＪ２いわきＦＣと対外試合２試合目となる練習試合（３０分×３本）を行い、４―２で制した。

ピッチ際で腕を大きく動かしながら細かく指示を出し、熱のこもった采配を展開した。初陣だった前日のＪ１福岡戦（４５分×３本）は３―６で敗戦。連戦となる日程を組んでいたがその目的を「出た課題を伝え、選手がどう変化するかを測りたかった」と説明。攻撃面ではビルドアップや背後への走り、守備面では最終ラインの押し上げに改善が見られた。目指すサッカーは「半分ぐらい」と評価するも、「大きな変化があり、今後も楽しみ」と喜んだ。

お祭り男が率いるＭＹＦＣには、キャンプ冒頭から活気があふれる。試合中、守備の連係が乱れると選手間で積極的に意見を出し合い、修正を図る。ゲームメンバーは固定せず、主将も次々に変更。「固定すると特定の選手に依存してしまう。全員が主将の意識を持ってほしい」と指揮官。個性や考えを引き出す狙いもあり、ＭＦ梶川諒太（３６）、ＦＷ矢村健（２８）、ＭＦ世瀬啓人（２６）らが主将を務めた。

監督と選手間ではキャンプ中に、１対１面談を実施。１日５人、各５分で信頼関係を深めている。１本目、先制点を決めたＤＦ中川創（２６）は、現役時代に超攻撃型センターバックとして活躍した指揮官と同じポジションでプレー。「負けないぐらい得点を増やしたい」と刺激を受けていた。チームの信頼関係を土台に、藤枝が進化の道を歩んでいる。（伊藤 明日香）