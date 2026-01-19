“冬の顔”抜てき・上坂樹里、人生初スキー場＆スキー初挑戦「スノーボードにも挑戦してみたい」【インタビュー掲載】
2025-2026年シーズンの「JR SKISKI」キャンペーンの新ヒロインを務める俳優・上坂樹里（こうさか・じゅり／20）が、19日より放送される新TVCM「今だけは青い冬。」ゲレンデ篇に出演する。
「JR SKISKI」は、毎年“若手俳優の登竜門”として注目を集める冬のキャンペーン。今シーズンのヒロインに選ばれた上坂は、2026年度前期の連続テレビ小説『風、薫る』で主人公を務めることも決定しており、次世代を代表する存在として期待が高まっている。
CMのコンセプトは「大学生の今しか体験できない冬」。大学4年生と2年生のサークル仲間6人が、初めてのスキー旅行に出かけるという設定で、後輩の樹里（上坂）と、スキー初心者の先輩・航（4年生）を中心に、「学生最後の冬」をどこか意識しながらも、今だけの特別な時間を過ごす姿が描かれる。一面の雪景色の中で、滑って転んで笑い合う、青春のきらめきが詰まった映像となっている。
撮影は2025年12月上旬、国内のスキー場で2日間にわたって行われた。上坂は今回が人生初のスキー場で、スキーにも初挑戦。「スキーはいつか絶対にやりたいと思っていたので、今回夢が叶ってすごくうれしいです!!」と喜びを語り、撮影の合間には“タオル凍らせチャレンジ”に挑戦したり、寒空の下で念願のおしるこを味わったりと、冬ならではの体験も満喫したという。
■上坂樹里インタビュー
――（スキー場での）撮影を終えた、率直なご感想をお願いいたします。
撮影は本当にあっという間でした。スキー場に来て撮影が進んでいく中で、今「JR SKISKI」の撮影をしているという実感がどんどん湧いてきて、改めてとても幸せを感じました。
――初めてのスキー場での撮影で、何か感じたことはありますか？
空気がとても澄んでいて、終始、雪景色を楽しみながら撮影をしていたんですけど、このスキーウェアが思っていた以上に暖かくて、楽しく撮影することができました。人生で初めてスキー場に来られることができて、とてもうれしかったです。
――今回スキー初挑戦とのことでしたが、やってみていかがでしたか？
頭の中では爽やかに滑れるイメージはあったんですけど、実際に挑戦してみると、最初は、歩いたり、立つのも難しくて、その基本動作が難しかったんですけど、少しずつ安定して立てるようになったり、ちょっと滑れるようになったり、その感覚を味わえることがとても楽しかったです。
――今シーズンのキャッチコピーは『今だけは青い冬。』ですが、撮影期間中に、青春を感じたエピソードはありましたか？
CMの中にみんなで雪合戦をするカットがあったんですけど、実際にその撮影をしている直前から、この雰囲気をみんなで味わいながら雪合戦をしている時間は、「とても今、青春しているな」と思いました。
（雪合戦は初めてですか？）
雪合戦はしたことはありました。でも、スキー場で雪いっぱいの環境の中で、雪合戦をすることは初めてだったので、永遠に減らない雪がまわりにあったので、ずーっとできるな！と思いました。今回初めてリフトにも乗ったんですけど、ちょうど朝日が出てきて、その景色があまりにも幻想的で、それはすごく印象的でした。すごくきれいでした。
――今シーズンのキャッチコピーには『今だけ』というワードが入っていますが、今回の撮影で、『これぞ今だけだな』と思ったエピソードはありましたか？
リフトで見た朝日と、あとなかなか、雪に寝転がって空を見上げるというのは、今まで体験したことがなかったので、これは今しかできないことだなと、贅沢に思いました。
――またスキー場に来る機会があれば、次回は「これをやってみたい！」と思ったことはありますか？
今回はスキーを少し練習したんですけど、もっとスキーも上手くなりたいですし、あとはスノーボードにも挑戦してみたいです。
――連続テレビ小説『風、薫る』にW主演としての出演も決まっておりますが、今後どのような女優さんになっていきたいですか？
どんな役にも挑戦できる柔軟さと、それぞれの作品の世界観の中で、ちゃんとひとりの人間として存在できる、そんなお芝居ができる俳優になりたいです。
――今年の抱負を教えてください。
今年の抱負は『体力をつける』です。今まで運動をちゃんと習慣的にやっていなくて、これからたくさんお芝居もしたいですし、お仕事をしていく中で、ちゃんと自分の体をケアするというところに、これからもっと気を使いたいなと思いました。
今回の撮影でも「スキーってこんなに体力を使うんだ！」と思ったので、次ゲレンデに来る機会があった時に、ずーっと1日中できるような、そんな体力をつけたいなと思って、この抱負にしました。
――最後に視聴者のみなさまへメッセージをお願いします。
みなさん、こんにちは。今年の「JR SKISKI」キャンペーン ヒロインの上坂樹里です。今回「JR SKISKI」のヒロインとして出演させていただき、CM撮影でスキーにも初めて挑戦しました！
ゲレンデを滑る爽快感だったり、共演者の方々と雪遊びをして楽しんだりと、ゲレンデでしか味わえない体験をすることができ、冬の特別な思い出となりました！みなさんもぜひ、「新幹線」で、スキー場に行って楽しんでください。今年のキャッチコピーは、『今だけは青い冬。』！以上、上坂樹里でした。
