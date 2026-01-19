インターナショナルガーデンホテル成田は、「ガーデン・ストロベリー・アフタヌーンティー」を1月19日から3月19日までの平日に提供する。

パティシエが仕立てた9種のいちごスイーツとイタリアンセイボリー3種をセットにした。上段には北海道産生クリームを使った「いちごのショートケーキ」を載せ、このほか「いちごのパイ」「いちごゼリー」「いちごムース」「ミルクレープ」「いちごのレアチーズケーキ」「いちごマカロン」「いちごのボンボローニ」「いちごのロリポップ」をそろえる。

セイボリーは「モッツァレラチーズとカポナータのカプレーゼ風」「ポークパテ ディルピクルスと粒マスタード」「ポルチーニ茸のアランチーニ」を用意する。ドリンクは紅茶4種、ハーブティー2種、フレーバーティー3種、コーヒー各種やオレンジジュース、ウーロン茶など約30種類をセルフサービスで飲み放題とし、ティータイムの用途に応じて選べる内容とした。

場所は1階レストラン「AVANTI」。時間は午後2時半から5時まで。料金は3,500円で、価格はいずれも税込。完全予約制で、2日前の午後9時まで受け付ける。