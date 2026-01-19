子連れの外食に大活躍「食費が浮いてうれしかった」42歳男性が9年持ち続ける優待銘柄
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、妻（51歳）、長女（13歳）
居住地：岐阜県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人450万円、配偶者の年収は不明
現預金：50万円、リスク資産：30万円
▼リスク資産内訳
・日本株：30万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、すかいらーくホールディングス＜3197＞だそう。
100株以上の保有で「株主優待券が年間4000円分」もらえるとのこと。当時「子どもが小さく、外食先として、子どもを連れて行きやすいガストが家庭内ブームになっていた」ことが決め手となって、株主デビュー。投稿時点で「9年」持ち続けていると言います。
購入当初「幼稚園児だった子どものランチ代は安価で、当時の優待でほぼ1回分の会計を賄えた。食費が浮いてうれしかった」と投稿者。今でも「休日に家族で外食をする時」に活用していると言い、「すかいらーくグループの対象店舗で使えるため、お店の選択肢が多く、外食先を考えるのが楽しみ」だと語っています。
今後購入を考えている優待銘柄としては、100株以上保有している場合に「店舗を利用するとキャッシュバックが受けられる」という、イオン＜8267＞を挙げています。
一方で、「損切りのタイミングが分からず、ずっと持ち続けている銘柄」もあるそうで、「購入時から半額以下になってしまったのですが、変わらず優待券をくれるので、手放すのも惜しいと思って、決心できません」といった悩みも吐露されていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：42歳男性
同居家族構成：本人、妻（51歳）、長女（13歳）
居住地：岐阜県
雇用形態：正社員
世帯年収：本人450万円、配偶者の年収は不明
現預金：50万円、リスク資産：30万円
・日本株：30万円
おすすめ優待銘柄は「すかいらーくホールディングス」投資歴は「9年」、日本株を中心に運用しているという40代の投稿者男性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、すかいらーくホールディングス＜3197＞だそう。
100株以上の保有で「株主優待券が年間4000円分」もらえるとのこと。当時「子どもが小さく、外食先として、子どもを連れて行きやすいガストが家庭内ブームになっていた」ことが決め手となって、株主デビュー。投稿時点で「9年」持ち続けていると言います。
購入当初「幼稚園児だった子どものランチ代は安価で、当時の優待でほぼ1回分の会計を賄えた。食費が浮いてうれしかった」と投稿者。今でも「休日に家族で外食をする時」に活用していると言い、「すかいらーくグループの対象店舗で使えるため、お店の選択肢が多く、外食先を考えるのが楽しみ」だと語っています。
「損切りのタイミングが分からず、ずっと持ち続けている銘柄も」日ごろ優待の内容で重視しているポイントについては、「使い勝手がいいかどうか」と回答。
今後購入を考えている優待銘柄としては、100株以上保有している場合に「店舗を利用するとキャッシュバックが受けられる」という、イオン＜8267＞を挙げています。
一方で、「損切りのタイミングが分からず、ずっと持ち続けている銘柄」もあるそうで、「購入時から半額以下になってしまったのですが、変わらず優待券をくれるので、手放すのも惜しいと思って、決心できません」といった悩みも吐露されていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)