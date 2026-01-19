Fさんは幼稚園児時代、公共のバスを使って登園していたという。

【プレイリスト】音声で聞く体験談

年長さんだったある日、そのバスに乗るための定期券を忘れてきてしまい......。

＜Fさんからのおたより＞

幼稚園の年長の頃のことです。たしか、市営バスか何かで幼稚園に通っていました。

当時はワンマンカーではなく、車掌さんがいて切符定期券をチェックしてました。

その日もいつものようにバスに乗り込んだのですが、私は定期券を忘れていました。

「降りなさい」と言われたはずだが...

車掌さんは降りなさいと言ったと思います。しかし、どうしてだか私は降りず、そのバスで幼稚園へたどり着いたのです。

ただ、帰りはまたバスに乗らないと帰れません。

定期券が無いので乗せて貰えないと思い、10キロくらいの田舎道を歩いて帰ることにしました。

3キロほどの地点だと思います。草原の中をとトボトボあるいていたら、後ろからバスが来て止まりました。

中から朝と同じ車掌さんが出てきて、私をバスに乗せてくれました。

今思えば、あのまま歩いて帰ると山の中あたりで暗くなり、帰りつけたかわかりません。

当時の運転手さんと車掌さんに感謝してます。

本当にありがとう御座いました



