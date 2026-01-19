1月25日（日）京都競馬場で行われる、第31回プロキオンステークス（G2・4歳上オープン・ダ1800m）の登録馬は下記の通り。昨年より1月に開催時期が移行されたフェブラリーステークスへの前哨戦。2着3回、3着2回と、5戦連続重賞での好走が続いているロードクロンヌなど22頭がエントリー。

フェブラリーS前哨戦

クラウンプライド 57.0

サイモンザナドゥ 57.0

サンデーファンデー 58.0

ジェイパームス 57.0

シゲルショウグン 57.0

ジンセイ 57.0

セラフィックコール 58.0

タイセイドレフォン 57.0

テーオードレフォン 57.0

テーオーパスワード 57.0

ドラゴンブースト 56.0

トリポリタニア 56.0

ハナウマビーチ 56.0

ハピ 57.0

ブライアンセンス 57.0

ブレイクフォース 57.0

ペイシャエス 57.0

マリオロード 57.0

マーブルロック 57.0

ミッキーヌチバナ 57.0

ルシュヴァルドール 57.0

ロードクロンヌ 57.0