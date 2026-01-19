ビジュアル完璧すぎて脱帽…韓国女子ゴルファー、“清純オーラ全開”の最新SHOT「魅力的な女神」【PHOTO】

韓国の女子ゴルファー、パク・ジニが公開した最新SHOTがファンを釘付けにしている。

パク・ジニは最近、インスタグラムを更新。「Hecto Healthcareと一緒に健康と体力も気遣いながら、今年も頑張って活動します！2026年もファイティン♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、白を基調としたゴルフウェアに身を包み、腕を組んでほほ笑むパク・ジニが写っている。目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、タイト目なトップスからは引き締まったスタイルの良さも伝わり、見る者を虜にさせる。

別のカットでも、手に商品を持ちながらにこやかなスマイルをカメラに向けていたパク・ジニ。美貌際立つ彼女の写真には、「本当に美しい」「魅力的な女神…」「綺麗すぎます」などの反響が届いていた。

（写真＝パク・ジニInstagram）

パク・ジニは1996年9月5日生まれの29歳。2005年よりゴルフを始め、2014年にプロ転向した。現在はゴルフレッスンやテレビ番組出演など多彩な活動を行っており、容姿端麗な美貌で人気を集めている。身長168cm。