福井県の杉本達治前知事のセクハラ問題について、県の特別調査委員が調査報告書を公表した。自治体はもちろんのこと、民間の組織にも通じる教訓が多い。他山の石としたい。

特別調査委は3人の弁護士で構成し、昨年9月から全職員約6千人に情報提供の協力を要請した。

杉本氏が複数の女性職員にLINE（ライン）や私用メールで送信したメッセージは約千通に上る。仕事時間、深夜、休日を選ばず送りつけ、暗に性的関係を求めるなどみだらな文面もあった。

それだけではない。スカートの中に手を入れるなど、体を直接触ったことも3件確認されている。

卑劣な人権侵害であるにもかかわらず、杉本氏は自覚に欠ける。記者会見では「軽口や冗談のつもりだった」と釈明していた。思い違いも甚だしい。

特別調査委はストーカー規制法や不同意わいせつの罪に抵触する可能性を指摘した。犯罪に等しいということだ。

被害者の心の傷は深い。調査に「精神的苦痛は一生忘れることができない」「私は痛みを感じないサンドバッグではない」と語る職員もいた。

知事に対して職員は抵抗しづらい。権力を背景にした行為だけに一層悪質である。

総務官僚だった杉本氏は部長や副知事として福井県に出向し、2019年から知事を務めた。驚くのは、セクハラが約20年前から辞任した昨年まで続いていたことだ。

杉本氏の責任が重大なのは言うまでもない。特別調査委はさらに、長期にわたってセクハラを抑えられなかった福井県庁にも厳しい言葉を連ねた。その点に着目したい。

職員が上司に被害を相談しても、ハラスメントの対応をする人事課に情報が伝えられなかった。ハラスメントの相談窓口が職員に浸透していない実態もあった。

被害者の周りの職員にもハラスメントを許さない意識が不十分だったようだ。「嫌なら断ればよい」「昔はもっとひどいセクハラもあったけれど耐えてきた」。被害者の耳に届いた心ない言葉からも、声を上げにくい職場の雰囲気がうかがえる。

特別調査委は、県庁にセクハラ被害を通報しにくい組織風土があるように思われると厳しく指弾した。県庁は組織を挙げて対策に取り組み直す必要がある。

被害者の安全確保にも留意すべきだ。個人情報の保護を徹底しないと無用な詮索を受けかねない。実際に、被害者は家族に迷惑が及ぶなどの二次被害を恐れている。

特別調査委が調査を始めたのは、公益通報の外部窓口に職員が被害を訴えたことがきっかけだった。

他の自治体や企業でも、公益通報制度の現状を点検してほしい。適切な調査と通報者保護を機能させ、生きた制度にしなくてはならない。