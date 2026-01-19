トヨタ「ハイエース」改良できのこミラー／ガッツミラー廃止 デジタルメーターや安全装備を強化

トヨタは「ハイエース」を2025年1月13日に一部改良しました。

外装ではカメラシステムの標準化に伴う補助ミラーの廃止、内装ではデジタルメーターの採用など、大幅な仕様変更が施されています。

【画像】超カッコいい！ これが「新ハイエース」！ 画像を見る（30枚以上）

商用バンとしての機能性はそのままに、運転支援機能なども強化された新型の特徴を解説します。

今回の改良では、法規対応や機能強化に伴い、外観の変更やインテリアのデジタル化が実施されています。

特に、長年フロントノーズに装備されていた直前直左確認鏡（通称ガッツミラー／キノコミラー）の廃止や、メーターパネルのフル液晶化など、視覚的な変化が大きいのが特徴です。

ビジネスユースから個人ユースまで幅広く利用される同車の、具体的な変更点について紹介します。

外観において変更された点は、フロントフェイスのデザインと安全確認用の装備です。

ヘッドランプはLEDのデザインが変更され、クリアランスランプが「コ」の字型に配置されることで、従来モデルとは異なる印象を与えています。

また、従来モデルで装着されていた直前直左鏡（ガッツミラー）が廃止されました。

これに伴い、車両の周囲360度を確認できる「パノラミックビューモニター」用のカメラがフロント、サイド、リアに標準装備されています。

車内の8インチディスプレイには、車両を上方から見たような映像が表示され、交差点での左右確認や駐車時の幅寄せといった場面で周囲の状況を視覚的に把握することが可能になりました。

リア周りにおいてもアンダーミラーが廃止されたほか、バックドアには「フリーストップバックドア」機能が追加されました。

これは手動で開閉する際に、バックドアを任意の角度で保持できる機構です。車両後方のスペースが限られる場所での荷物の積み下ろしや、全開閉が困難な状況での使用に配慮された設計となっています。

ボディカラーのラインナップも見直され、従来のホワイトパールクリスタルシャインが廃止となり、新たに「プラチナホワイトパールマイカ」が設定されました。

インテリアも色々と変わった！ 具体的には？

インテリアでは、コックピット周りのデジタル化と操作系の見直しが行われました。

メーターパネルには「7インチTFT液晶メーター」が採用され、全車でカラーデジタル表示に変更されています。

表示デザインは「カジュアル」「スマート」「スポーティ」の3種類から選択可能で、速度や回転数に加え、燃費情報やAdBlueの残量、外気温などの車両情報をグラフィカルに表示します。

ステアリングホイールは形状が変更され、T字型のデザインとなりました。ステアリング上のスイッチ配置も見直され、左手側にはハンズフリー通話や音量調整、右手側にはクルーズコントロール関連の操作ボタンが集約されています。

インストルメントパネル中央には、8インチのディスプレイオーディオが標準装備されました。

HDワイドディスプレイを搭載し、T-Connectに対応するほか、通信用および充電用のUSB Type-Cポートが設置されています。

また、内装の加飾にも変更が見られます。

ディスプレイ周辺のパネルやエンジンスタートボタンのリング部分が、従来のシルバーやメッキからピアノブラック調に変更されました。

空調パネルもデザインが一新され、ボタンが一列に配置されるとともに、表示文字やアイコンが白色化されています。

このほか、フロントルームランプのボタン大型化やLEDダウンライトの採用、スマートキーの操作ボタン大型化など、細部の仕様変更が行われました。

また、運転席と助手席にはシートヒーターが装備され、寒冷時の快適性が考慮されています。

安全性能に関しては、「Toyota Safety Sense」の機能向上が図られています。衝突被害軽減ブレーキである「プリクラッシュセーフティ」は検知対象が拡大され、昼夜の歩行者に加え、自転車やバイクの検知にも対応しました。

また、高速道路などでの運転を支援する「レーダークルーズコントロール」が標準装備。先行車を検知し、車間距離を保ちながら追従走行を行う機能に加え、標識認識機能や先行車発進告知機能、信号切り替わり告知機能なども搭載されています。

内外装のデザイン変更に加え、デジタル機器の標準化や運転支援システムの拡充が行われた今回の改良モデル。業務用途から個人利用まで、多様なニーズに対応するための機能向上が図られています。