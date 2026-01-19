18日に告示された佐賀県嬉野市長選は、現職で3選を目指す村上大祐氏（43）＝自民推薦＝と、新人で元市議の山口卓也氏（40）の無所属2人による一騎打ちとなった。両者は基幹産業である農業の振興や嬉野、塩田両地域の均衡ある発展を争点に、ともに40代という若さも訴えながら、1週間の選挙戦に臨む。

村上氏は同市塩田町の事務所で出陣式を開き、集まった支持者約650人（陣営発表）に「嬉野市は誕生して20年。今こそ嬉野を一つにしていかなければならない」と訴えた。

2期8年を振り返り、嬉野新庁舎移転に備えた塩田庁舎の活用計画策定、園芸ハウス団地の誘致や学童保育の整備などの実績をアピール。西九州新幹線嬉野温泉駅前の活用については、「大手の開発に頼るのではなく、地元の農業者、地元の商工業者が参入し、嬉野らしさを大事にしながら街づくりを行っていきたい」と力を込めた。

「動けば変わる」をテーマに掲げる山口氏は、同市嬉野町の事務所前で出陣式を開き、集まった支持者ら約360人（陣営発表）を前に第一声を上げた。

街づくりの基本政策として公約に掲げる、市民総参加型▽子どもの笑顔倍増、人生100年時代▽帰りたくなる誇り高い嬉野▽県と連携した農業やインフラ整備−の四つに言及。「実現に向け、全身全霊で進む。素晴らしい、笑顔にあふれる風通しの良い街づくりをするため、ご支援を賜りたい」と支持を呼びかけた。式後、選挙カーに乗り込み、市内全域を回った。（糸山信、才木希）

立候補者の公約と経歴 届け出順 【】＝推薦

村上 大祐（むらかみ・だいすけ）

43 無 現 【自】

〈公約〉お茶や温泉、焼き物など「嬉野ブランド」を向上させ、民間を中心に投資を呼び込む。温泉資源管理などのルール化。嬉野新庁舎での効率的な業務経営を導入する。塩田庁舎を核にした多世代が交わる施設を整備し、にぎわいを創出する。多子世帯や共働き世帯への支援の充実。

〈経歴〉新聞記者を経て2018年の市長選で初当選。温泉所在都市協議会理事。嬉野市塩田町。九大卒。

山口 卓也（やまぐち・たくや）

40 無 新

〈公約〉県と連携した治水、防災対策を進める。道路インフラの整備。草払いや道路清掃など地域活動のサポート。ICTを活用した市民サービスの向上。塩田津町並みの保存・活用推進。安心して子育てできる「子どもまんなか社会」の実現。eスポーツを活用した高齢者の生きがい支援。

〈経歴〉福岡市職員から嬉野市職員を経て、2018年から市議を2期務める。嬉野市嬉野町。九大卒。