18日告示された長崎県松浦市長選はいずれも無所属で、3期目を目指す現職の友田吉泰氏（61）と新人で元市議の大橋尚生氏（50）の一騎打ちに。過去2回が無投票で、12年ぶりとなった選挙戦の投開票は25日。

友田氏は同市志佐町の事務所前で約100人を前に第一声。「『アジフライの聖地』の取り組みで松浦の知名度が上がり、市民の誇りにつながった」と実績を挙げ、「ふるさと納税額も伸びており、市民サービスの向上を目指す。ホップ、ステップと来て3期目はジャンプの時になる」と語った。子育て政策を拡充し、「住み続けたい、移り住みたいまちに」と強調した。

大橋氏は同市志佐町の商店前で出陣式。約200人を前に「愛する松浦のために企業を強くし、働く者を強くして子どもや高齢者を守る」と決意を示し、まちの問題を素早く解決する方策として「官民共同出資のまちづくり会社をつくる」と語った。自らの退職金をゼロにして副市長2人体制とする市役所改革を訴えた。金子容三衆院議員も応援に駆け付けた。（福田章）

立候補者の公約と経歴 届け出順

友田 吉泰（ともだ・よしやす）

61 無 現

〈公約〉（1）子育て支援のさらなる充実（2）「アジフライの聖地」の世界進出（3）ふるさと納税による生産者の設備投資支援（4）官民連携による交流と賑わいの拠点整備（5）女性活躍の推進（6）まちづくり運営協議会の結成と活動支援（7）屋内遊戯施設おもちゃ美術館の整備（8）医療機関支援制度の創設

〈経歴〉市議や県議を経て2018年に市長に初当選。全国離島振興協理事。松浦市御厨町。九州共立大卒。

大橋 尚生（おおはし・ひさお）

50 無 新

〈公約〉（1）空き家対策などに取り組むまちづくり会社の設立（2）市長退職金をゼロにし副市長2人体制による市役所機能の強化（3）農林水産業の振興（4）企業誘致・産業創出（5）女性が大切にされる社会づくり（6）移住定住促進のための住環境整備（7）まちづくり運営協議会の活性化

〈経歴〉税理士事務所勤務を経て在宅介護会社長。前回の市議選でトップ当選。松浦市御厨町。横浜国大卒。