¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛàÁ°ÂåÌ¤Ê¹á¤ÎÅ·Í÷ÁêËÐ¤Ë¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤¬³å¡¡¼«¿È¤Î·Ð¸³Æ§¤Þ¤¨¡Ö¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡Á°ÂåÌ¤Ê¹¤À¡£ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£¸ÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢£²£°£²£°Ç¯£±·î¤Î½é¾ì½ê°ÊÍè¡¢£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅ·Í÷ÁêËÐ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬µ®ÉÐÀÊ¤«¤éËëÆâ¸åÈ¾¤Î¼èÁÈ¤ò´ÑÀï¤·¡¢£²²£¹Ë£²Âç´Ø¤¬Á´°÷ÇÔ¤ì¤ëÂçÇÈÍð¤¬È¯À¸¡£Å·Í÷ÁêËÐ¤Ç¤Î²£¹ËÂç´ØÁíÊø¤ì¤Ï¡¢Àï¸å½é¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÀÕÇ¤¤¬½Å¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¶âÀ±¤òÍ¿¤¨¤¿Î¾²£¹Ë¤À¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢·ë¤ÓÁ°¤ËËëÆâÂç±ÉæÆ¡Ê£³£²¡áÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤Î¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤Ë¶þ¤·¤ÆÄÌ»»£±£²¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±¤òÇÛµë¡£¡Ö¡ÊÅ·Í÷ÁêËÐ¤Ç¡Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¹Å¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤â·ë¤Ó¤ÇËëÆâÇìÇµÉÙ»Î¡Ê£²£²¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤Ë°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ´°ÇÔ¡£¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¸µ²£¹ËÂçÇµ¹ñ¤Î¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡¢¼èºà¤Ë¡Ö¡Ê²£¹Ë¾º¿ÊÁ°¤ò´Þ¤á¤Æ¡ËÅ·Í÷ÁêËÐ¤Ï¤¢¤Þ¤êÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÅ²¼¤¬¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ï¡¢¤¦¤Á¤ÎÉô²°¤Î»Õ¾¢¡Ê¸µÂç´Ø³¡·æ¡Ë¤Ë¡Ø´ÊÃ±¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶ìÏ«¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¾¡¤Á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£ÆÃ¤Ë²£¹Ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤ÁêËÐ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¡£¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¬ÈÖÉÕ¤ò²¼¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤í¤ËÅö»þ¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¡Ê¾¼ÏÂÅ·¹Ä¡Ë¤¬¡¢½ÕÆüÌîÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËÆÊ¶Ó¡Ë¤Ë¡ØÂçÇµ¹ñ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¿Í¤Å¤Æ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾ÀÜ¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁ´¼èÁÈ½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¤´°ì²È¤È¤Îº©ÃÌ¤ÎÀÊ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢²£¹ËÂç´Ø¤¬ÀµÁõ¤Ç½ÐÀÊ¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê£¶£²¡á¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÈÎÏ»Î¤Îº©ÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÎ¾ÊÅ²¼¤«¤é¤Ï¡Ë½Ð¿ÈÃÏ¤È¤«¡Ø¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£¼èÁÈ¤ÎÏÃ¡©¡¡¤ß¤ó¤ÊÉé¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¡£º£¸å¤Î³èÌö¤ÇàÌ¾ÍÀÈÔ²óá¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£