¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡ÛÈá´ê¤Î¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤Îà³Ð¸çá¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ÆÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿¶ìÆñ¤ÎÆ»¤È¤Ï¡½¡½¡££²·î£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¡¦·ëÃÄ¼°¤¬£±£¸Æü¤ËÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î¥¹¥¥Ã¥×¡¦µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ê£³£³¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤À¤Ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£µÈÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾ïÏ¤¹â¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë»þÂå¤«¤é£µÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¤á¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¸ÞÎØÀÚÉä¡£Èá´êÃ£À®¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿à³Ð¸çá¤ËËÜ¿Í¡¢¼þ°Ï¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤ÎÌ´¤¬ÌÜÉ¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¹ñÆâÁª¹Í²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àÄ¹Ìî¤ËÇÔ¤ì¡Ö¤Ä¤«¤á¤½¤¦¤Ç¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¸ÞÎØ¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¡£Ì¾¥¹¥¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¾Íè¤òÍË¾»ë¤µ¤ì¤ë¤â¡¢£±£´Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¡¢£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¹ñÆâÁª¹Í²ñ¤Ç¤ÎÇÔÀï¸å¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤òËÜ»æ¤Ë¡Ö´ÊÃ±¤Ë¼¡¤Î£´Ç¯´Ö¤Þ¤¿Â³¤±¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤ÏÀµÄ¾½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Í¤¨¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦°ì²ó¡¢£´Ç¯¸å¤Î¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È°Õ»Ö¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡£²£³Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÍ½Áª²ñ¤Î¼Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤Ëº¤Æñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢µÈÂ¼¤Î¿´¤Ï¤¯¤¸¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÅÙ¤â¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´Ó¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤È¤¨ÂçÊÑ¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤«¤é¤½¤³¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡µÈÂ¼¤¬Êú¤¯Ä¹Ç¯¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á¥»³µÝ»Þ¥³¡¼¥Á¤ÏËÜ»æ¤Ë¡ÖÊ¿¾»¤Î»þ¤ÏÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Þ¤Ç£±¿Í¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¸ÞÎØ¤Î²ñ¾ì¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËËÜ¿Í¤«¤é¸ÞÎØ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ãµ¤·¤ËÊ³Æ®¤·¡¢µÈÂ¼¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¤«¤Í¤Æ¥µ¡¼¥É¡¦¾®Ìî»û²ÂÊâ¤Ï¡ÖµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤ò¸ÞÎØ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀë¸À¡£µÈÂ¼¤Î»×¤¤¤È¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î»×¤¤¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Å¤«¤Ã¤¿Èâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÀª¤Ï¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ê£Ì£Ó¡Ë¤¬£±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÂ¼¤Ï¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°³¦¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¸ÞÎØ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¤Þ¤º¤Ï£²·î£±£²Æü¤Î½éÀï¤Ø¡¢¥Ô¡¼¥¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£