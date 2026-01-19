今日19日は、北海道と東北、北陸は雪や雨の範囲が次第に広がります。関東から西の地域は晴れ間がありますが、朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。

雪雲や雨雲 次第に広がる

今日19日は気圧の谷が北日本付近を通過します。



北海道と東北は、早い所では午前中から雪が降りだして、午後3時以降は雪の範囲が次第に広がるでしょう。

北陸も天気が下り坂で、午後は雨の所が増えてきそうです。

関東甲信は湿った空気が入るため雲が広がりやすく、沿岸部は昼頃までにわか雨の可能性があります。夜は山沿いの一部で雪や雨が降るでしょう。

東海や近畿、中国、四国、九州にかけて、午前中はおおむね晴れそうです。午後は雲が増えてきて、夕方以降は日本海側を中心に所々で雨が降るでしょう。

沖縄は雲が多く、ときおり雨が降りそうです。

北日本は真冬らしい寒さ 東・西日本は広く3月並み

最高気温は、前日と同じか低めの所が多いでしょう。



北海道と東北北部は0℃前後、東北南部は3℃から5℃くらいで、真冬らしい寒さです。

北陸と関東は10℃から12℃くらい、東海と近畿、中国地方は15℃前後、四国と九州は16℃から20℃くらいの所が多く、引き続き、広く3月並みの予想です。沖縄は23℃前後で、曇りや雨のわりに暖かいでしょう。



なお、明日20日は次第に寒気が南下し、21日から25日頃にかけては全国的にグッと寒くなります。日本海側は断続的に雪が強まり、西日本の太平洋側の平地でも大雪になる所があるでしょう。厳しい寒さや大雪への備えは、早めにしておくと良さそうです。