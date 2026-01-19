2月1日に迫ったプロ野球のキャンプイン。ルーキーたちは、新人合同自主トレでの動向が報道されているが、やはり注目度が高いのはドラフト1位の選手である。彼らは、キャンプやオープン戦でもそのプレーぶりが多く報じられることになるだろう。その一方、ドラフトの指名順位は低いものの、1年目から一軍で活躍できる可能性を秘めた選手もいる。そんな即戦力候補について、4位以下の選手に絞ってピックアップしてみたい。【西尾典文／野球ライター】

左右問わず打者の内角に投げ切ることができる

先発候補となる投手で挙げたい選手が、社会人出身のサウスポーである片山皓心（ひろみ）（Honda→DeNA4位）と増居翔太（トヨタ自動車→ヤクルト4位）である。

九谷瑠選手（楽天の公式サイトより）

片山は日立一高時代、全く無名の存在だったものの、桐蔭横浜大で大きく成長。4年秋には、神奈川大学野球でチームを優勝に導き、最優秀投手とベストナインに輝いている。Honda入社後は、1年目からいきなりエース格となったが、その後は故障で約2年間公式戦から遠ざかる苦しい時期を送り、社会人5年目にしてようやくドラフト指名を受けた。

「先発として試合を作る力は社会人でもトップクラスでしょう。とにかく制球が良く、左右を問わず打者の内角に投げ切ることができます。ストレートは140キロ台中盤でもベースの上で球に力がある。怪我で長く投げられない時期がありましたが、復帰してからはその影響を全く感じさせません。あと3歳若ければ、もっと多くの球団がリストアップしていたと思います」（関東地区担当スカウト）

DeNAは、オフにケイ、ジャクソン、バウアーと昨シーズン多くのイニングを投げた外国人投手が揃って退団した。先発投手陣の再編が急務であり、片山にかかる期待も大きい。

一方、増居は彦根東で2年夏、3年春と2度の甲子園出場を果たし、慶応大でも活躍して、東京六大学野球で通算17勝2敗という実績を誇る。トヨタ自動車では、力のある投手が多い中で2年目から主戦投手になった。一昨年のドラフト会議では指名漏れになったが、3年目の昨シーズンも安定した投球を続け、念願のプロ入りを果たした。

身長173cmと高くはないが、球持ちの長いフォームで、ストレートと多彩な変化球を投げ分け、安定感が抜群だ。ドラフト会議後に行われた社会人野球の日本選手権では、初戦の四国銀行戦で先発を任され、7回を投げて被安打3、無失点という見事な投球でチームを勝利に導いた。

ヤクルトは一昨年、昨年と2年連続で規定投球回数をクリアした投手がおらず、投手力不足は顕著で、先発候補として増居が積極的に起用される可能性は高い。

味噌カツ店の店員として

リリーフで一軍定着の期待がかかるのが、九谷瑠（王子→楽天6位）と飯田琉斗（ENEOS→ヤクルト7位）。九谷は、大阪大谷大時代に近畿学生野球の二部でプレーしており、卒業後は社会人野球のクラブチーム「矢場とんブースターズ」で味噌カツ店の店員として働きながら3年間プレー。その後、企業チームの王子に移籍したという異色の経歴を持つ。

入社1年目の昨年は、都市対抗本戦で4試合に登板する獅子奮迅の活躍でチームを優勝に導き、MVPにあたる橋戸賞を受賞した。最近では珍しいワインドアップのスタイル。テイクバックで上手く球の出どころを隠し、150キロ前後の球速をマークしている。連投でも球威、制球が落ちないスタミナは申し分なく、イニングをまたぐ登板も楽にこなせる。楽天のブルペンにいれば、非常にありがたい存在となりそうだ。

飯田は横浜商科大時代から150キロを超えるスピードをマークしていたが、制球力が課題で、ENEOS入社後も2年間は重要な試合での登板がなかった。そこから奮起して、3年目の2024年から徐々に安定感を増してリリーフとして投手陣の一角に定着した。

昨年は都市対抗予選3試合全てに登板し、1人の走者も許さない好投を見せてチームの本大会出場に大きく貢献した。身長187cm、体重100kgの堂々とした体躯から投げ込む150キロを超えるストレートは威力十分だ。さらに、昨年は140キロを超えるスプリットの精度が上がり、三振を奪えるようになった。今年6月で27歳となるオールドルーキー。1年目からフル回転の活躍を期待したい。

派手ではないがプレーに安心感

一方、野手は、成瀬脩人（NTT西日本→DeNA5位）と高橋隆慶（JR東日本→ソフトバンク5位）に注目だ。成瀬は東海大菅生時代から評判の内野手だったが、東海大では怪我もあって低迷。

NTT西日本入社後は1年目からセカンドのレギュラーに定着すると、2年目の昨シーズンはショートに回り、都市対抗予選では、4試合全てでヒットを放つ活躍を見せた。

近畿地区担当スカウトは、成瀬についてこう評している。

「ショートとセカンドの両方をしっかり守れるのがいいですね。派手なプレーをするわけではありませんが、プレーに安心感があります。打撃は、センターから右方向の打球がよく伸びますし、しぶとさもある。もう少しスピードがあれば、もっと評価は高くなったと思います」

DeNAはショートを固定できないシーズンが続いている。昨シーズンは、ベテランの京田陽太が最も多くスタメンで起用されており、成瀬がレギュラー争いに加わることも十分に考えられるだろう。

高橋は、中央大の2年春にいきなり3本塁打を放って東都大学野球一部で新人賞を受賞した強打者だ。その後はなかなか安定した成績を残すことができず、大学卒業時にはプロ志望届を提出しながら指名漏れとなったが、JR東日本では1年目から不動の4番として活躍し、プロ入りをつかんだ。

大学時代に比べると無駄な力を抜いてスイングできるようになり、引っ張るだけでなく、逆方向にも強い打球を放つ。昨年の都市対抗では、2試合で10打数5安打と見事な成績を残した。充実した戦力を誇るソフトバンクだが、主力野手はベテランが多く、昨年も故障者が続出して、野手陣の底上げは大きな課題である。貴重な大砲候補として高橋にかかる期待が大きくなりそうだ。

昨年のドラフトで下位指名された選手では、石伊雄太（日本生命→中日4位）がシーズン途中から正捕手に定着し、江原雅裕（日鉄ステンレス→楽天4位）と山県秀（早稲田大→日本ハム5位）が貴重な一軍戦力となった。今年も彼らに続く活躍を見せてくれる選手が出てくることを期待したい。

西尾典文（にしお・のりふみ）

野球ライター。愛知県出身。1979年生まれ。筑波大学大学院で野球の動作解析について研究。主に高校野球、大学野球、社会人野球を中心に年間300試合以上を現場で取材し、執筆活動を行う。ドラフト情報を研究する団体「プロアマ野球研究所（PABBlab）」主任研究員。

デイリー新潮編集部