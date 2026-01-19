今年限りで中日を現役引退した中田翔（36）が、今、テレビやYouTubeなどで引っ張りだこだ。スポーツ番組だけでなく、バラエティや情報番組に連日出演して多忙な日々を送っている。しかし、中田と言えば、通算300本塁打超、打撃タイトルを複数回獲得した強打者だ。トークではなく、ユニホームを着た姿が、その背中により相応しいのは間違いない。「暴力事件」の過去は重くのしかかるが、古巣・日本ハムの動きを見ると、その環境は徐々に整いつつある。

【写真を見る】「中田翔」日本ハム・コーチ就任の「2人のキーマン」

指導者の素養あり

指導者に今後転身する可能性について本人は現時点で否定的だが、日本ハムOBは指摘する。

中田翔氏

「翔はああ見えて動きを言語化するのがうまい。日本ハム時代は後輩たちに打撃で気づいた点を分かりやすく指摘していたし、各選手の良い部分を理論的に考察する能力が高かった。指導者の素養はあると思います」

高度な打撃技術

中田は日本ハム、巨人、中日と3球団で18年間プレー。中日で過ごした2年間は慢性的な腰痛に苦しみ、1軍で本来のパフォーマンスを発揮できなかったが、現役通算309本塁打をマーク。打点王を3度獲得した。スポーツ紙記者はこう話す。

「中田を指導したコーチに話を聞くと、『教えられたことを実践する能力が高い』と口をそろえます。日本ハム時代にシーズン100打点を5度マークしましたが、走者を三塁に置いた場面できっちり犠飛を打つ。これは高度な打撃技術です。巨人時代は打撃フォームを『縦振り』に改造し、コンタクト能力が上がったことで岡本和真に代わり、4番を務めた時期もありました。3球団でプレーし、指導者の助言を受けて色々な技術を身に着けたことは大きな財産になっていると思います」

酒を飲む機会が減った

コーチとしてグラウンドに戻ってくるなら、入団以来12年半プレーした日本ハムの可能性が高い。ただ、暗い影を落とすのが「暴力事件」だ。コロナ禍の21年8月4日。エキシビションマッチの試合前に、チームメートに対してベンチ裏で暴力行為をしていたことが判明。球団はこの事態を重く見て1、2軍すべての試合の出場停止処分を科すことを11日に発表。前代未聞の愚行に批判の声が殺到する事態となった。巨人に無償トレードで移籍することが発表されたのはこの処分が発表された9日後。金髪から黒髪になり、ひげをそって現れた中田は入団会見で「（暴力の被害を受けた）本人にももちろんそうですし、ファンの皆さんに対しても裏切ってしまったということに対して、すごく後悔だったり、本当に反省しています」と頭を下げた。

「日本ハムで出場停止処分のペナルティーが下された選手を獲得した巨人に批判的な声が相次ぎましたが、救いの手を差し伸べなかったら、現役引退に追い込まれていたでしょう。中田はカッとなって手が出てしまったようですが猛省し、巨人に移籍以降は酒を飲む機会が大幅に減ったと聞きました」（元日本ハムの番記者）

有原、西川の復帰

中田は想定外の形で日本ハムを去ったが、その後に他の主力選手たちも他球団に移籍。変革期にチーム再建を託されたのが、22年から就任した新庄剛志監督だった。清宮幸太郎、万波中正、北山亘基など若手を育成し、他球団でくすぶっていた田中正義、郡司裕也が素質を開花させることでチームは大きく成長。24、25年は2年連続2位となり、投打で成熟期を迎えた今年はリーグ優勝に向けて準備が整っている。

新庄監督のチーム作りでメンバーがガラッと変わった日本ハムだが、今オフはそれに逆行するかに見える大きな変化が。ヤクルトを退団した西川遥輝が5年ぶりに復帰し、ソフトバンクで2年連続最多勝に輝いた有原航平の獲得にも成功した。

「西川、有原は栗山英樹CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）が監督時代に取得して活躍した選手です。驚いたのは西川の復帰です。事実上の戦力外となるノンテンダーで日本ハムを退団し、今年はヤクルトで活躍できずに戦力構想から外れましたが、栗山さんがプレーする環境を与えた。日本ハムは新庄監督が前面に出ていますが、チーム編成に関してフロント主導です。中田は新庄監督とは現役時代はちょうど入れ違いで接点がない。肌合いも異なるタイプですのでコーチ復帰は現実味がありませんが、次期監督の有力候補である稲葉篤紀2軍監督が就任した場合は、元日本ハムの選手がさらに復帰しやすい環境になる。中田は稲葉2軍監督と現役時代から師弟関係でしたし、コーチとして復帰して恩返しすることは十分に考えられます」（前出の日本ハムOB）

引退セレモニーでの抱擁

昨年9月にバンテリンドームで行われた中田の引退セレモニーで、印象的な場面がある。栗山CBOと稲葉2軍監督がサプライズで登場。栗山CBOと固い握手を交わすと、稲葉2軍監督とは共に涙を流しながら抱擁を交わしていた。

「中田は退団した際のトラブルで恩師の栗山さん、稲葉さんに迷惑をかけてしまったという負い目があったと思います。労いの言葉を掛けられて感情を抑えきれなくなったのでは。もし今後に2人から指導者として声が掛かったら断らないでしょう。今は野球から離れて色々なことに挑戦したい気持ちがあると思いますが、コーチとしてスラッガー育成を手助けする姿も見てみたいです」（スポーツ紙デスク）

一方で日本ハムファンの思いも大切にしなければいけない。コーチとして復帰することになれば、賛否両論の意見があるだろう。「大将」の愛称でチームメートに愛された男は、指導者として再びグラウンドに戻ってくる日が来るだろうか。

デイリー新潮編集部