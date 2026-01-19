「どんなお雑煮を食べてみたい？」＜回答数36,469票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第414回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「どんなお雑煮を食べてみたい？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「どんなお雑煮を食べてみたい？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
冬瓜と鶏肉の中華風お雑煮
【材料】（2人分）
鶏もも肉 100g
冬瓜 1/16個
ニンジン 1/3本
里芋 2個
水 500ml
ショウガ(薄切り) 4枚
<調味料>
酒 大さじ 1
みりん 大さじ 1
薄口しょうゆ 大さじ 1
塩 適量
<だし溶き葛>
葛粉 5g
だし汁 大さじ 1
塩 適量
お餅 2~4個
ミツバ(結び) 2本分
ユズ皮(削ぎ) 少々
【下準備】
1、鶏もも肉は太い筋と余分な脂を取り除き、ひとくち大に切り、熱湯にくぐらせて臭みを取る。
2、冬瓜は種とワタを取り除いて皮をむき、食べやすい大きさに切る。ニンジンは皮をむいて食べやすい大きさに切る。
3、里芋は皮付きのまま水洗いし、ぬれたままラップで包み、電子レンジで2〜3分加熱する。上下を返してさらに1〜2分加熱する。粗熱が取れたら皮をむき、食べやすい大きさに切る。
【作り方】
1、鍋に鶏もも肉、冬瓜、ニンジン、水、ショウガを入れて強火にかけ、煮たったら火を弱めて鍋に蓋をし、5分経ったら鶏もも肉をいったん取り出す。
鶏もも肉はラップをかぶせておいてください。
2、野菜に柔らかく火が通ったら里芋、＜調味料＞の材料を加え、鶏もも肉を戻し入れ、煮たったら火を止めていったん冷ます。
調理時間に冷ます時間は含みません。
3、容器で＜だし溶き葛＞の材料を混ぜ合わせる。お餅は焼き網で焼き色がつくまで焼く。
4、(2)の鍋を中火にかけ、煮たったら＜だし溶き葛＞をまわし入れて塩で味を調え、火を止める。
味をみて、薄ければ分量外の塩で味を調えてください。
5、お椀に焼き餅と(4)を盛り合わせ、ミツバ、ユズ皮をのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
(E・レシピ編集部)
