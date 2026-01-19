¡ÖÀ¤³¦°ìÃÙ¤¤ÆÃµÞÎó¼Ö¡×¥¹¥¤¥¹¤ÎÉ¹²ÏÆÃµÞ¤ÈÈ¢º¬ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×
¥¹¥¤¥¹¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏÊý¤òÅìÀ¾¤Ë·ë¤Ö¡ÖÉ¹²ÏÆÃµÞ¡×¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤»³¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¿©»ö¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤«¤é¿Íµ¤¤À¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¥¹¥¤¥¹À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Î¾·ÂÔ¤Ç¾è¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£É¹²ÏÆÃµÞ¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤Î´ë¶È¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¤Î»³³ÙÅ´Æ»¤ÎÎò»ËÅªÈëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¹Ò¶õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ËÌÅç¹¬»Ê¡Ë
¥¹¥¤¥¹É¹²ÏÆÃµÞ¤ÈÈ¢º¬ÅÐ»³ÅÅ¼Ö
¡Ö»³³ÙÅ´Æ»¤Îå«¡×¤ò¤¿¤É¤ëÎ¹
¡¡¥¹¥¤¥¹¤ÎÉ¹²ÏÆÃµÞ¡ÊGlacier Express¡¢¥ì¡¼¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÅ´Æ»¡Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ìÃÙ¤¤ÆÃµÞÎó¼Ö¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë´Ñ¸÷Îó¼Ö¤Ç¡¢¥Ä¥§¥ë¥Þ¥Ã¥È¤«¤é¥µ¥ó¥â¥ê¥Ã¥Ä¤Þ¤Ç¤Î291Ò¤òÌó8»þ´Ö¤«¤±¤Æ¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÀä·Ê¤ò½ä¤ë¡£º£²ó¤ÎÎ¹¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹ÅìÉô¤Î¥¯¡¼¥ë±Ø¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¿¼¹È¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¼ÖÂÎ¤Ï¡¢È¯¼ÖÁ°¤«¤éÎ¹¿Í¤ò¹âÍÈ¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥Î¥é¥Þ¼ÖÎ¾¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¤ÏÃë¤ÎÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢ºÇÂç4¿Í¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤ËºÂ¤ëÀÊ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÇò¤¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤È¥«¥È¥é¥ê¡¼¤¬À°¤¨¤é¤ì¡¢¾èµÒ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÖÁë¤«¤éÄ¯¤á¤ë·Ê¿§¤ÏÈ¯¼ÖÄ¾¸å¤«¤éÈþ¤·¤¤¡£¥¯¡¼¥ë¤Îµì»Ô³¹¤òÈ´¤±¤ë¤È»ë³¦¤Ï°ìµ¤¤Ë³«¤±¡¢¥é¥¤¥óÀî¤¬Çò¤¤Î®¤ì¤òÉÁ¤¯¡£Îó¼Ö¤¬¹âÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢ËÒÁðÃÏ¤Çµí¤¬Áð¤ò¿©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤È»×¤¨¤Ð°ìÅ¾¡¢´äÈ©¤¬Ç÷¤ë¸±¤·¤¤Ã«¤ÎÉ½¾ð¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÏÁá¤¹¤®¤ºÃÙ¤¹¤®¤º¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¸«¤É¤³¤í¤ÏÉ¸¹â2000m¤òÄ¶¤¨¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¢¥ë¥×Æ½¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÜÅªÃÏ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥Þ¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤Î2»þ´ÖÈ¾¡¢Ãë¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥Á¥¥ó¥Õ¥ê¥«¥Ã¥»¡×¤È¤¤¤¦·ÜÆù¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥½¡¼¥¹Åº¤¨¡£Àã¤Î»Ä¤ë»³ÎÇ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤ËÏÂ¤ó¤À¡£¼ÖÁë¤ÎÀä·Ê¤È»®¤Î¿§ºÌ¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ÜÆ°¼°¤Î¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÁö¹ÔÃæ¤ÎÍÉ¤ì¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¼êºÝ¤è¤¯Âç»®¤«¤éÎÁÍý¤ÎÀ¹¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î°ÂÄê¤·¤¿½êºî¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹Å´Æ»¤ÎÅÁÅý¤È¸Ø¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¥«¡¼¥ÖËè¤Ë¡¢µÒ¼Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÀèÆ¬Îó¼Ö¡Êµ¡´Ø¼Ö¡Ë¤Î¼ÖÂÎ¤Ë´Á»ú¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Î¥Ç¥£¥»¥ó¥Æ¥£¥¹±Ø¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼ÖÂÎ¤Ë¡ÖÈ¢º¬ÅÐ»³ÅÅ¼Ö¡×¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡ÄÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¤³¤ÎÆæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë