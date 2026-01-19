¡ÖÆü´Ú¤Î¾×·âÅª¤Ê³Êº¹¤À¡×ÆüËÜÂåÉ½¤¬´Ú¹ñ¤Î¤Ê¤ó¤È¡È£µÇÜ¡É¡ª³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎWÇÕÍ½Â¬¤Ë´Ú¹ñØ³Á³¡ÖÆüËÜ¤ÏÍ¥¾¡¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ë´Ú¹ñ¤Ï¡Ä¡×¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ¡Û
¡¡Æü´Ú¤ÎÂç¤¤Ê³Êº¹¤ò¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ã²¤¤¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Î¥Ç¡¼¥¿ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSquawka¡Ù¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¹ñ¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥Ã¥º¤òÆü¡¹¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥³¥ê¥¢¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ¥¾¡¥ª¥Ã¥º¤ËÈ¿±þ¡£¡ÖÆü´Ú¤Î¾×·âÅª¤Ê³Êº¹¤À¡£ÆüËÜ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Î¡Ø¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡Ù¤Ê¤Î¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡ØÎòÂåºÇ¶¯¤ÎÀïÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡£¤½¤ì¤¾¤ì18°Ì¤È34°Ì¤ÎÉ¾²Á¤À¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò£±·î17Æü¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï34°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¥ª¥Ã¥º¤ÏºÇÂç500ÇÜ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¬¡¼¥Ê¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥¤¥é¥ó¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÈÆ±ÍÍ¤À¡£»ö¼Â¾å¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤ÎÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖSquawka¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ø´Ú¹ñ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ë¤ª¤±¤ëÃå¼Â¤Ê¿ÊÊâ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥ª¥Ã¥º¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬»Ë¾åºÇ¶¯¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ï¤µ¤é¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¤â¥ª¥Ã¥º¤¬Äã¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¤Ä¤Þ¤êÍ¥¾¡³ÎÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¡¢100ÇÜ¤ÇÁí¹ç18°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×FÆÍÇË¤Î³ÎÎ¨¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡Ê1.73ÇÜ¡Ë¤Ë¼¡¤°£²°Ì¡Ê4.5ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Âç²ñ¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£Æó¼¡Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç£¶»î¹çÁ´¾¡¡¢24ÆÀÅÀ£°¼ºÅÀ¤Ç¼ó°Ì¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢10»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«£±ÇÔ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤Ï£¸Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤Î¡È£µÇÜ¡É¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¡¢´Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏØ³Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
