『timeleszファミリア』でtimeleszとレジェンド中田翔が豪華スイーツを巡り本気の心理戦勝負
timelesz初の日本テレビ系レギュラー冠番組『timeleszファミリア』に野球界のレジェンド・中田翔が登場。豪華スイーツを巡ってメンバーと激突する。
■timeleszが選ぶのは「裏切り」か「団結」か…スイーツ・サバイバル！
今回の企画『timeleszのイチカバチカ』は、前回大きな反響を呼んだ「団結か？裏切りか？究極の2択ダイニング」の第2弾を放送。ルールは、紹介される2つの豪華グルメのうち、どちらを食べたいか全員の選択が一致すれば全員が食べられるというもの。しかし、そこには「1人だけ違う答えを選んだ場合、その裏切り者が両方のグルメを独り占めできる」という“悪魔のルール”が…。
今回のスペシャルゲストは、野球界のレジェンド・中田翔。大のスイーツ好きである中田は果たして絶品スイーツにありつけるのか？強面のイメージとは裏腹に「実はかわいいキャラクターでやらせてもらってます」とはにかむ中田に対し、timeleszのメンバーからは「それは無理があるでしょ！」とツッコミが飛ぶなど、和やかな雰囲気でスタート。
しかし、戦いの幕が上がるとスタジオは緊張感に包まれる。用意されたのは石川県産のいものペーストや熊本県産の和栗のペーストを贅沢に使った「全国1位にも輝いた新感覚モンブラン」と、代官山のイタリアンシェフが4日間かけて作り上げる「紅玉りんごのこだわりパフェ」。
中田が「自分を信じようかな」とモンブラン派を表明すると、メンバーたちは「中田さんに合わせよう！」と団結を誓う。しかし、前回たった1人で裏切りを成功させ、メンバーを出し抜いた菊池風磨がいるだけに、疑心暗鬼の嵐が…中田からも「風磨くんが怪しいな……」と名指しされ、菊池はニヤリと不敵な笑みを浮かべる。
さらに、最終決断を前に全員を惑わせる仕掛けも発動…「みんなでスイーツを一緒に食べたい」という気持ちと、「あわよくば独り占めを狙いたい」という野心の間で揺れ動くtimeleszと中田翔。9人の男たちが織りなす、プライドと食欲をかけた心理戦。その結末は必見だ。
■番組情報
日本テレビ系『timeleszファミリア』
毎週月曜日24:29～24:54
出演
MC：timelesz
ゲスト：陣内智則/中田翔
