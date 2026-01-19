タフでスマート。街でも外でも活躍する防水スクエアパック【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
アクセスしやすく、背負いやすい。機能を詰め込んだ頼れる一台【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、タウンユースから通学・通勤、部活やジム、旅行まで幅広いシーンにフィットするスクエア型バックパックだ。ファッション性の高いデザインでありながら、アクティブな毎日をしっかり支えてくれる頼れるアイテムとなっている。
トップには携帯や小物の収納に便利なファスナーポケットを備え、フロントポケットは左右どちらのファスナーからもアクセスできる仕様。両サイドのファスナーからメインルームに直接アクセスできるため、荷物の出し入れがスムーズに行える。500ミリリットルボトルを収納できるポケットも備え、日常使いに必要な機能をしっかり押さえている。
パッド入りのPC・タブレット収納ポケットを装備し、デジタルデバイスを安心して持ち運べる。メインルーム内には小物整理に便利なオーガナイザーポケットも配置され、荷物が多い日でもすっきり整う。
背面パネルとショルダーベルトにはメッシュ素材を使用し、クッション性があることで肩への負担を軽減。長時間の移動でも快適に使える設計となっている。タフさと使いやすさを兼ね備えた、日常の相棒にふさわしいバックパックだ。
