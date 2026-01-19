8人組グループ・timeleszが出演する日本テレビ系レギュラー冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜 深夜24時29分放送）に元プロ野球選手の中田翔さん（36）がゲスト出演。豪華スイーツを巡り、timeleszと心理戦を行います。

19日深夜放送の企画は『timelesz のイチカバチカ』で、前回大きな反響を呼んだ『団結か？裏切りか？究極の2択ダイニング』の第2弾をお送りします。この企画は紹介される2 つの豪華グルメのうち、どちらを食べたいか全員の選択が一致すれば全員が食べられるというもの。しかし、1人だけ違う答えを選んだ場合、その“裏切り者”が両方のグルメを独り占めできるというルールが。今回用意されたのは『全国1位にも輝いた、新感覚モンブラン』と『紅玉りんごのこだわりパフェ』です。

■前回、裏切りを成功させた菊池風磨に疑心暗鬼に

この豪華グルメを巡ってtimeleszと心理戦を行うスペシャルゲストは大のスイーツ好きという野球界のレジェンド・中田さん。強面のイメージとは裏腹に「実はかわいいキャラクターでやらせてもらってます」とはにかむ中田さんに対し、timelesz メンバーから「それは無理があるでしょ！」とツッコミが飛びます。

企画がスタートすると、スタジオには緊張感が。中田さんは「自分を信じようかな」とモンブラン派を表明し、メンバーたちは「中田さんに合わせよう！」と団結を誓います。しかし、前回たった1人で裏切りを成功させ、メンバーを出し抜いた菊池風磨さん（30）がいることにより、皆が疑心暗鬼に。中田さんからも「風磨くんが怪しいな…」と名指しされ、菊池さんはニヤリと不敵な笑みを浮かべます。さらに、最終決断を前に全員を惑わせる仕掛けも発動。

中田さんがゲスト出演する『timeleszファミリア』は19日深夜24時29分から放送です。