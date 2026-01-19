第78回香川丸亀国際ハーフマラソンが2月1日に号砲。第29回日本学生ハーフマラソン選手権大会が併催されます。1月16日は招待選手が発表されました。

この大会は日本屈指の高速レース。前回大会は太田智樹選手(トヨタ自動車)が59分27秒のタイムで従来の日本記録を33秒更新。日本人初の60分切りとなりました。

今回、男子の招待選手では、その太田選手と激闘をみせた篠原倖太朗選手(富士通)がエントリー。駒澤大学4年時に出場した前回大会は、59分30秒とリチャード・エティーリ選手(東京国際大学)が持っていた記録を上回り、日本学生新記録を打ち立てました。

また記録を抜かれたエティーリ選手や元日本記録保持者の小椋裕介選手(ヤクルト)ら26人。海外招待選手では35歳のベテラン、ソンドレ・モーエン選手(ノルウェー)や5000mで12分台の記録を持つサンティアゴ・カトロフェ選手(ウルグアイ)の2人が登録されました。

女子の招待選手では、1時間8分13秒の日本歴代8位の記録を持つ安藤友香選手(しまむら)や昨年の東京世界選手権マラソン7位の小林香菜選手(大塚製薬)がエントリー。東京オリンピック5000m代表の萩谷楓選手(佐久市陸協)や大学生では留学生サラ・ワンジル選手(大東文化大3年)も登録。海外勢は3人、国内は9人が名を連ねました。

また併催される日本学生ハーフマラソン選手権大会の招待選手も発表。箱根駅伝を走ったランナーでは、前回1時間00分26秒で2位だった馬場賢人選手(立教大学4年)をはじめ、小河原陽琉選手(青山学院大学2年)、野中恒亨選手(國學院大學3年)、吉岡大翔選手(順天堂大学3年)、小平敦之選手(早稲田大学3年)、谷中晴選手(駒澤大学2年)などが選ばれました。

招待選手以外にも折田壮太選手(青山学院大学2年)、岡田開成選手(中央大学2年)など、箱根路をわかせた実力者がそろいます。

前回大会、学生たちも当時2年生だった“山の名探偵”こと工藤慎作選手(早稲田大学3年)が1時間0分06秒で日本歴代4位の好タイムをマーク。実に12人が1時間1分切りとなるハイレベルな戦いでした。今大会も“好記録ラッシュ”が期待されます。