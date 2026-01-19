日本ハムの育成ドラフト1位・常谷拓輝内野手（北海学園大）が、千葉・鎌ケ谷で行われた「新入団選手歓迎式典」で、ファン1085人から22歳の誕生日を祝福された。

「初めてこれだけの多くの方に祝っていただいて、本当にうれしい。凄い舞台に来たなって、改めて感じたので、プレーで活躍するのが一番の恩返しかなと思っています」

新人合同自主トレがスタートし、12日が経過。疲労も少しずつたまるが、そんな状況も楽しんでいる。「今までと同じようなことをやっているのに、違う場所が筋肉痛になったりする」。トレーニングの体重のかけ方を爪先と、かかとに変えるだけで、負担の大きさも場所も変わるのだ。これまで経験なかったお尻の張りも、新たな発見だ。

式典では同期7人で「SEICHOU（成長）」の人文字を作り、書き初めも披露した。常谷が記した「夢」の文字。「プロ野球選手になることが小さい頃からの夢で、夢を持つことでプロ野球の世界でも常に努力して頑張っていける。これからも継続して、夢をかなえられる選手に、なっていきたいです」。道産子らしく、この時季に土と芝の上で練習ができることも新鮮で幸せと感じている。

2・1沖縄キャンプまであと2週間を切った。「自分の持ち味の一つが打撃。そういったところを残りの期間で伸ばしたい。あとはケガなく、キャンプを迎えられることが一番ですね」。まずは支配下登録だが、これは通過点。1軍で活躍し、地元エスコンフィールドの主役になることが夢だ。（横市 勇）