「日経新春杯・Ｇ２」（１８日、京都）

これが最強世代の実力だ。菊花賞４着以来となった１番人気のゲルチュタールが、ゴール前まで続いた激しいマッチレースを制して重賞初制覇。春のＧ１戦線に向けて、新たなスター候補が誕生した。２着には１１番人気のファミリータイム、３着には９番人気のリビアングラスが入った。

また４歳世代だ。菊花賞４着から参戦したゲルチュタールが１番人気に応えて重賞初制覇。昨年は天皇賞・秋をマスカレードボール、有馬記念をミュージアムマイルが３歳で制し、年が明けても中山金杯のカラマティアノスに続き、同世代が古馬の中距離重賞を連勝。改めて“最強世代”のレベルを知らしめるとともに、自身の明るい未来も照らした。

坂井が描いた青写真通りだった。「長くいい脚を使う、この馬のいいところを生かすレースができれば、いい勝負になる」。傷みが目立っても先行馬が残る馬場を読み切り、積極的に２番手をキープ。「残り８００メートルから使える脚を出し切ろうと。イメージ通りでした」。課題だった勝負どころでの反応の鈍さを下り坂でカバーして早めにエンジンを吹かすと、しぶとく逃げ粘るファミリータイムをゴール直前で首差競り落とした。

主戦は「初めて乗った時から良くなるのは古馬になってからと思っていた。順調に成長して無事に年明け初戦を勝てて良かったです」と充実の表情。杉山晴師も「初めての古馬との重賞で、どれくらいやれるかというところでした。芝の傾向を見て持ち味を生かしたレースをしてくれましたね」と胸をなで下ろした。

今後は未定ながら、坂井が「非常に強い４歳世代でもトップレベルの馬」と言えば、トレーナーも「（坂井）瑠星との相性も良いですし、いい形で勝てたのでここから先も」と大きな期待を込める。最強世代でも屈指の持久力を誇るブリックスアンドモルタル産駒が、淀でつかんだ初タイトルの勢いのまま、さらなる飛躍を目指す。