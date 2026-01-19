実現させるビッグマウスです。日本ハム・達孝太投手（21）が、千葉・鎌ケ谷の2軍施設で自主トレを公開。持ち味でもあるビッグマウスの精度アップを宣言した。今季の目標には「全部完投で初2桁10勝」、「最速158キロ」、「マダックス達成」と列挙。開幕3戦目となる3月29日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）先発に指名された右腕が、5年目の飛躍を目指す。

全身黒一色のウエアで、軽やかな動きを披露した。今年初めての鎌ケ谷でのトレーニング。変化球を交えたキャッチボールなどを行った達が口にしたのは、思いがけない目標だった。持ち味でもあるビッグマウスを「大きくじゃないけど、精度を高めていく」と宣言した。

昨季8勝でブレークした右腕。入団時から思ったことは口にする信念を貫いてきた。今季目指すのはその発言の有言実行。それを踏まえて5年目の目標を3つ掲げた。「2桁勝ちたいっすね。最低限。完投は全部したいです」と全て完投でのプロ初の2桁10勝が1つ目。最速156キロの球速は「やっぱり180（キロ）じゃないですか」とビッグマウスぶりを見せつつ「プロに入ってから2キロずつぐらい上がっているので、158キロ目指せたら」と掲げた。そして3つ目は「球数を少なく。マダックス（100球未満の完封勝利）をしたい」。2年連続で行った12月の米国自主トレで、目標達成の手応えを得ていた。

3つの目標達成には「球速と球威といろんな変化球が必要」と説明。現地でメジャーリーガーらと意見交換し「速いスライダーみたいなのは、ちょっとつかめそうな感じだった」とスイーパーの習得に着手した。さらに左足を上げてからの体重移動の課題を見つけ、フォーム修正も図っている。昨年の16試合がプロ最多登板だったが、今季はローテーションを守り切っての24、25試合を設定。新庄監督が掲げる中5日の登板にも「去年最後、中4で投げた感覚を忘れていないのでいけるんじゃないかな」と自信を口にした。

昨年の契約更改の席で球団からも「興行がある以上、助かっている」とビッグマウスにお墨付きを得た。新庄監督は、開幕3戦目となる3月29日のソフトバンク戦先発に指名。「ボスなら、スーパーキャンセルされるかもしれない。安心はしていない。緊張感を持ってやりたい」。発言に伴う責任もにじませて、真価の問われる一年に挑む。（小渕 日向子）