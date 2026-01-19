「京成杯・Ｇ３」（１８日、中山）

２３年皐月賞馬ソールオリエンス、２４年ダービー馬ダノンデサイルを輩出してきた出世レース。今年もクラシック戦線を見据える若き英俊たちが顔をそろえたが、２番人気のグリーンエナジーが“大物誕生”を予感させる強烈な勝ちっぷりを披露した。

ゲートがひと息で後方からレースを進め、慌てず内のポジションで脚をためた。４角でも外を回さず内からジワジワと進出。そして残り２００メートルで外へ持ち出すと、そこから鞍上のゴーサインとともに抜群の切れ味で一気に突き抜けて先頭でフィニッシュ。冬場のタフな中山芝２０００メートルでは破格と言える上がり３Ｆ３３秒８の末脚を繰り出して、重賞初制覇を飾った。

戸崎圭は「スタート次第ではと思っていたが、まだ緩さがありポジションは取れなかった。それでも終始手応えは良く、最後は道がひらいた」と快勝劇を振り返った。上原佑師は大きな期待を寄せていた期待馬をクラシック戦線へ乗せることができて安堵（あんど）の表情。「今までとは違う競馬だったし、中山で勝てたことは収穫がある」と手応えをつかんだ様子だ。今後については「基本的に皐月賞（４月１９日・中山）へ向かうけど、東京の方が合うのでダービー（５月３１日・東京）への直行も視野に入れたい」と展望を明かした。未知の可能性を秘めたグリーンエナジーの本当の挑戦はここから始まる。