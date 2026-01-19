冬ボーナスが初支給！手取り15万円に「すごく嬉しかった」と語る女性

冬のボーナスシーズンは、働く人にとって心が浮き立つ時期だ。しかし、その受け止め方は置かれた環境やライフスタイルによって大きく異なるようだ。

栃木県の50代女性（製造／年収250万円）は、初めて手にしたボーナスに感激したという投稿を寄せた。（文：湊真智人）

「引かれて18万円。その内3万円は持ち株へ。なので手取りで15万円。初めての割にはかなり高額ですごく嬉しかったです」

15万円の使い道は堅実に「貯蓄」と「NISA」

初の出来事ということもあり、喜びを噛み締めている。使い道については昨今の物価高もあり、非常に堅実だ。

「こんなに物価高なので堅実に貯蓄しました。NISAも、5月から1万円で始めて10％利益出たので、来月から2万の積立にしました」

資産形成にも意欲的で、得られた喜びを将来の安心へと繋げている様子が窺える。

一方で、金額としては女性の3倍以上を手にしながらも、不満を募らせる人がいる。大阪府の50代男性（機械オペレーター／年収600万円）は、今回のボーナスについてこう明かす。

「去年の額より1万円アップで48万円。世間の相場に比べたら全然低いと思う。会社は大きな利益を上げているので、社員にも還元してほしい」

今回の支給額は、会社の業績や世間の相場と比較すると、納得のいく数字ではなかったようだ。その背景には家計を圧迫する切実な事情があった。

「昨今の物価高やローン返済で残らない。残業単価をもっと上げて収入が増えるようにしてほしい」

年収600万円という水準であっても、ローンの重荷や止まらない物価上昇が、ボーナスの喜びを打ち消してしまっている。浮足立つばかりではいられないのが、サラリーマンの現実なのだろう。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU