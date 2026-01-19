「過去のリストラ履歴が出るわ出るわ」社内文書で会社の闇を知った40代男性、管理職で入社も即クビに

大手企業でも大量リストラが珍しくなくなった昨今。その内情を自身が目にすることになったら……。大阪府に住む40代の男性（事務・管理／年収850万円）から、あまりに理不尽なリストラ体験談が寄せられた。

男性は中途で入社し、管理職として迎え入れられた。ポジション柄、社内の稟議を閲覧できる権限を持っていたのだが、そこで驚愕の事実を目の当たりにする。（文：篠原みつき）

「このままじゃやばい！」予感は的中

当時はコロナ禍ということもあり、会社はコストカットに躍起になっていたようだ。

「過去不要になった人のリストラ履歴が出るわ出るわ」

男性のポジションは真っ先に削減対象となるような業務だったため、強い危機感を抱いたという。

「このままじゃやばい！と思ってすぐに転職活動を始めました」

男性の嫌な予感は的中する。入社して程なく、会社側からリストラの話を切り出され、退職を余儀なくされた。

「ならなぜ採用した？と不思議でなりません」

コスト削減のために人を切るなら、最初から高いコストをかけて管理職を採用しなければいいはずだ。場当たり的な採用計画に振り回された男性の心中は、察するに余りある。

※キャリコネニュースでは「会社で見たリストラの実態」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/SRIBCSCJ