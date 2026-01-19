２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向けた日本選手団の壮行会が１８日、千葉・ららアリーナで行われた。スピードスケート・ショートトラック男子で２大会連続五輪代表入りを決めた宮田将吾（日本通運）は「想像以上に盛り上がって、いろいろなパフォーマンスを見させていただいて、めっちゃせなかを押された。今すぐにでもオリンピックの舞台で滑りたい」と刺激を受けた。

ミラノ五輪でショートトラック勢は９８年長野大会以来、同競技２８年ぶりのメダル獲得を目標としている。現在は心身ともに好調な状態に仕上がっているという。「このままいい状態をキープして、リカバリーしながら現地入りするだけ」と語った。

初出場だった２０２２年北京大会は個人では１０００メートル２３位が最高位。５０００メートルリレーも８位とメダル争いに加われずに終戦した。当時はメダル獲得のイメージが湧いていなかったと振り返るが、今大会は「経験も結果も積んできた。いいイメージができている。表彰台に立っている姿も金メダルもイメージできている」と今季ワールドツアー１５００メートル銀メダルなどで自信を深めている。今後はオランダでの合宿を経て、ミラノ入り。日本のエースが７大会ぶりにスピードスケート界にメダルをもたらす。