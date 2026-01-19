冬ボーナス125万円「正直もらいすぎ」と語る30代男性　使い道は「趣味のPCパーツを新調」

冬のボーナス支給が落ち着き、SNSやネット掲示板ではその金額に一喜一憂する声が飛び交っている。投稿を寄せた埼玉県の30代男性（事務・管理／年収600万円）は、中小企業に勤めながらも驚きの金額を手にしたようだ。

土木系商社で経理などを行っている男性は、今年の冬に支給されたボーナスの額面が125万円に達したという。（文：長田コウ）

「34歳の中小企業正社員としては世間の平均を大きく上回る額」

一般的な中小企業の冬季賞与の平均が30万円台から40万円台と言われる中、男性の125万円という数字は破格といえる。昨年の110万円と比較しても、さらに15万円の増額となった。

昨年と比較した内訳をみると、会社の業績連動である決算賞与は5万円減額となった一方、個人の成果に対する評価賞与が20万円増額したようだ。結果、総支給額が上がったというわけだ。

会社の業績そのものは微減したものの、個人の仕事ぶりが正当に評価され、評価給だけで100万円の大台にのったのだから、男性のモチベーションも上がるだろう。男性は、この結果に対して素直な心境を明かしている。

「34歳の中小企業正社員としては世間の平均を大きく上回る額で、正直『貰いすぎ』と感じるほど満足しています」

使い道も気になるところだ。男性は、計画的な運用を考えているようだ。

「使い道は、趣味のPCパーツを新調する以外、残りはすべて新NISAの投資枠に回して運用する計画です」

