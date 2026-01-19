最新鋭のトレーニングセンターがある

6月に開幕する北中米ワールドカップの日本代表のベースキャンプ地に、アメリカ・ナッシュビルが浮上していることが1月18日までに分かった。

現地の関係者が明かした。

ナッシュビルはアメリカ南東部テネシー州の州都で、今回のW杯開催都市には含まれていない。音楽業界の中心地として知られ、「ミュージック・シティ」とも呼ばれる。6月の最高気温は30度前後まで上がるが、事前キャンプ地として最終調整しているメキシコ・モンテレイよりは過ごしやすい環境となる。

ナッシュビルには、同地を本拠地とするナッシュビルSCが存在。2024年春に完成したトレーニングセンターがあり、3つのトレーニングフィールドや最新鋭のジム、選手ラウンジなど、抜群の練習環境が整う。昨年6月に開催されたクラブワールドカップでは、アル・ヒラル（サウジアラビア）がベースキャンプ地として利用した。

大会期間中のベースキャンプ地には、FIFAの承認が必要となる。現在、FIFAが公開しているベースキャンプ地のリストにナッシュビルは掲載されていないが、日本サッカー協会はFIFAに追加してもらえるように打診していると見られる。すでにベースキャンプ地の希望リストはFIFAに提出しており、その中にナッシュビルが含まれているようだ。

ナッシュビルは、オランダとの第1戦、欧州プレーオフB勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）との第3戦が行われるダラスとは、直線距離は約1000キロで飛行機で約2時間かかる。チュニジアとの第2戦が行われるモンテレイとは、約1750キロ離れており、飛行機で約5時間の移動となる。空路での移動は伴うが、両都市とも時差はない。

森保監督は1月16日に欧州視察に向けて出発する際に、ベースキャンプ地について言及。「（試合会場と）時差は出ないように。ただ移動はあるかなと。移動はないに越したことはないですけど、落ち着いて準備できるところでと思っています」と話しており、森保監督の求める条件に合致すると見られる。

最終的にはFIFAに委ねられることになり、今月下旬には判明する見込み。W杯優勝を目指す日本代表にとって大事な判断となる。（FOOTBALL ZONE編集部）