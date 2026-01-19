西武・平良海馬投手（２６）が１８日、先発再転向となる今季に向け「気持ちはサイ・ヤング賞取るくらいで」と壮大な野望！？をぶち上げた。昨季は守護神として５４試合に登板し３１セーブ、防御率１・７１の成績で最多セーブに輝いた剛腕は、２４年以来に先発として開幕を迎える。日本の沢村賞も飛び越え、メジャーの最優秀投手賞を引き合いに出して意気込んだ。

２２年オフの契約更改時には球団に将来的なＭＬＢ挑戦の意向を伝えており、元々メジャー志向は強い。この日は地元の沖縄・石垣島で自主トレを公開し、自身初のＷＢＣ出場に向け、キャッチボールでは大会使用球を使った。滑りやすいとされるボールにも対応しており「フォークやチェンジアップは変化が大きいので、投げるコースを低めにすれば」と着実に準備を進めている。ただ調整で変えたことを問われると「特にはなくて。それよりも先発として球数をしっかり投げて、疲労をなるべく早く回復させるということに意識を持っています」。先発として少しでも多くのイニングを投げるため、目的意識を持って練習に取り組む。

一方で、ＷＢＣでは試合終盤を任される可能性が高い。ＭＬＢ所属選手も多く出場する今大会は絶好のアピールの場となる。「プレッシャーはゼロ。誇りを持ってやっていきたい」と腕をまくった。「ＫＡＩＭＡ ＴＡＩＲＡ」の名を世界にとどろかせ、夢への足がかりとする。（大中 彩未）