¡¡ÎáÏÂ£²ÅÙÌÜ¤ÎÅ·Í÷ÁêËÐ¤ÇÀ¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦ÇìÇµÉÙ»Î¤¬²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢¾¼ÏÂ°Ê¹ß£³¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë£´¾ì½êÏ¢Â³¤Î¶âÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤ÏÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦Âç±ÉæÆ¤Ë¤Ï¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Î¾²£¹Ë¤Ï£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡¢Âç´Ø¡¦¶×ºù¤Ë¤âÅÚ¤¬¤Ä¤¡¢£²²£¹Ë£²Âç´Ø¤¬Á´¤ÆÇÔ¤ì¤ëÂçÇÈÍð¤¬µ¯¤¤¿¡£Å·Í÷ÁêËÐ¤Ç²£¹Ë¡¢Âç´Ø¿Ø¤¬Á´°÷Éé¤±¤¿¤Î¤ÏÂ¢Á°¹ñµ»´Û¤Ç½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿£±£¹£µ£µÇ¯²Æ¾ì½ê°Ê¹ß½é¤á¤Æ¡£½Ð¾ì¤·¤¿£´¿Í°Ê¾å¤Î¾å°Ì¿ØÁ´°÷¤ËÅÚ¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ï£²£°£²£´Ç¯²Æ¾ì½ê½éÆü°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·Í÷ÁêËÐ¤ÏÎÏ»Î¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤À¡£ÊÅ²¼¤Î»ëÀþ¤¬ÅÚÉ¶¤ËÃí¤¬¤ì¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡½¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£»ä¤ÎÅ·Í÷ÁêËÐ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£²£¹Ë¤äÂç´Ø¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ë¤ÏÊÅ²¼¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£±£¹£·£¹Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£µ£´Ç¯¡Ë¤Î²Æ¾ì½ê¤ÎÅ·Í÷ÁêËÐ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢»ä¤ÏÉ¨¤ò¥±¥¬¤·¤ÆµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÉÕ¤âËë²¼¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢Åö»þ¤Î½ÕÆüÌîÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦ÆÊ¶Ó¡Ë¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡ÖÊÅ²¼¤¬¤ªÁ°¤Î»ö¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¾¡£´èÄ¥¤ì¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÂÎ¤¬¿Ì¤¨¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÂç´Ø¤Þ¤Ç¾º¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÅ·Í÷ÁêËÐ¤Ç£²²£¹Ë¡¢£²Âç´Ø¤¬Á´ÇÔ¤¹¤ë¤È¤ÏÃ¯¤¬ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡££Î£È£Ë¤Î²òÀâÀÊ¤ÇÊòÁ³¡Ê¤Ü¤¦¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£ÆÃ¤ËÂç¤ÎÎ¤¤Î°ìÈÖ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÇìÇµÉÙ»Î¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÇºÆ¤Óº¸¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜÍè¤Ê¤é±¦¤òº¹¤·¤Æº¸¤ª¤Ã¤Ä¤±¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Âç¤ÎÎ¤¤Î²£¹ËÁêËÐ¡£Åö¤¿¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£»ÙÅÙÉô²°¤ËÌá¤ë²ÖÆ»¤Ç¤Ïº¸¸ª¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸Å½ý¤ÎºÆÈ¯¤Ê¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¼£ÎÅ¤¹¤ë¤Î¤â²£¹Ë¤ÎÌ³¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¸µÂç´Ø¡¦¶×É÷¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎÉ¾ÏÀ²È¡Ë