プロボクシングの元ＷＢＣ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王者・徳山昌守氏（５１）が１８日、会長を務める徳山ジムからプロ１号を輩出した。アマ出身の李勝輝（リ・スンフィ、２６）がこの日、大阪・堺市内での初プロテストに合格した。２４年１２月のオープンから約１年。徳山会長は「まずはホッとした。今年は全日本新人王を狙う」と、かつて自身も通った道と重ね合わせ、期待を寄せた。

徳山会長はセコンドに付き、２ラウンドのスパーリングを見守った。ウエルター級（６６・６キロ以下）で受験したサウスポーの李は、２階級上のミドル級（７２・５キロ以下）の照井颯（１７）＝大阪帝拳＝に、果敢にストレートを打ち込んだ。戦い終えた李に、徳山会長から「いい左が当たっていたが、リード（の右ジャブ）が全然出ていない」と厳しい指摘も。大阪朝鮮高などでアマ６勝５敗の李は「しっかりアウトボクシングができるプロボクサーになりたい」と階級こそ違うが、徳山会長の現役時のような、打たせずに打つスタイルを目指す。

徳山会長は現役引退後、大阪・鶴橋で焼き肉店を営んでいたが、すでに閉店。「ボクシング界に恩返ししたい」と東大阪市の近鉄、ＪＲの「河内永和」駅前にジムを開いた。他ジムからの移籍選手も抱えており、今年の西日本新人王戦に複数選手をエントリー予定。「３年で日本チャンピオン、５年で世界チャンピオンを出したい」と野望も明かした。０６年２月のラストファイトから約２０年。リングに向かう情熱は、当時のままだ。（田村 龍一）

◆徳山 昌守（とくやま・まさもり）１９７４年９月１７日、東京都生まれ。５１歳。高校卒業後、単身大阪へ。９４年、グリーンツダジムからプロデビュー。９５年度のフライ級（５０・８キロ以下）全日本新人王。９６年、金沢ジム移籍。２０００年８月、ＷＢＣ世界スーパーフライ級王座奪取。８度防衛後の０４年６月に陥落したものの、翌０５年７月に奪還。１度防衛後に返上、引退。プロ通算３２勝（８ＫＯ）３敗１分け。現役時は身長１７１センチの右ボクサーファイター。家族は妻と１男１女。