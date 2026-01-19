ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、上品なのに動きやすくて華がある「足口メローロングパンツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「エルサ／ミニーマウス」足口メローロングパンツ

© Disney

価格：各1,980円（税込）

サイズ：100、110、120、130

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

裾にリアルリボンとメロウ仕立てが施された愛らしいロングパンツ。

動きを妨げないポンチ素材や総ゴムウエスト仕様で通園・通学におすすめです！

また、上品な柄使いでコーディネートに合わせやすいのも魅力のひとつ。

デザインは「エルサ」と「ミニーマウス」の2種類がラインナップされています。

『アナと雪の女王』エルサ

© Disney

『アナと雪の女王』シリーズに登場する「エルサ」デザインのロングパンツ。

ネイビーが基調で大人っぽい雰囲気☆

© Disney

さらに、裾には雪の結晶や「エルサ」のロゴがプリントされています。

全体的に落ち着いた色味でどのようなコーディネートとも相性が抜群です！

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのロングパンツ。

深めのグレーがあたたかみがあってとってもオシャレ！

© Disney

そして裾には、「ミニーマウス」のお顔のシルエットや、リボン、お花、ロゴのプリントも。

細部にまでこだわりが詰まったデザインになっています☆

© Disney

それぞれウエストは総ゴム仕立てで、後ろにはポケットが1つ付いています。

ポケットにはハンカチなどが入れられてとっても便利！

© Disney

＜素材アップ＞

綿100%のポンチ素材で動きやすく、様々なシーンで重宝しそう。

© Disney

それから、目立ちにくい内側には直接ペンなどで名前が書ける専用のスペースも付いています。

裾の愛らしさにテンションもアップしそうなファッションアイテム。

上品なのに動きやすくて華がある、ディズニーデザイン「足口メローロングパンツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 乙女心くすぐるエルサとミニーマウスデザイン！ベルメゾン ディズニー「足口メローロングパンツ」 appeared first on Dtimes.