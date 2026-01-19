２６年から高校野球が、２７年からはプロ野球セ・リーグが指名打者（ＤＨ）制を採用する。打力に秀でた選手に活躍の場が広がり、新たなスターの誕生が期待される。スポーツ報知では打撃に優れた３選手を紹介。下編は、日本新薬の柳舘憲吾内野手（２３）。２４年に大学日本代表の主軸を担いながら、ドラフト会議で指名漏れした。再びプロへの挑戦権を得る社会人２年目へ闘志を燃やした。

試練の２０２５年だった。９月２９日の日本選手権近畿地区最終予選第３代表決定戦。日本新薬の柳舘は、０―２の９回２死二塁で元巨人のミキハウス・桜井に二ゴロに打ち取られ、最後の打者となった。「力と力で勝負して負けました」。チームは都市対抗との２大大会出場を逃し、自身の成績も全く振るわなかった。

宮谷小６年時にＵ―１２日本代表に選出された。日大三（東京）を経て、東都リーグ１部の国学院大へ。強いライナー性の打撃を武器に、３年春に首位打者（打率３割７分５厘）と三塁のベストナインを獲得した。

リーグ通算９本塁打。後にいずれもドラフト１位でプロ入りした亜大・草加（中日）、青学大の下村（阪神）と中西（中日）ら好投手から放った。４年時は大学日本代表で現西武の渡部、小島らと主軸を組んだ。エリート道を歩み、「勝負できると思った」と臨んだ２４年のドラフト会議で名前が呼ばれることはなかった。

「なかなか切り替えられなかったけど、今はいい経験をさせてもらえたと思っている」。昨季の苦戦は、バットを変えるなど試行錯誤した結果だった。シーズン終了後からピラティスにも通い始めた。足りなかったものは何か―。自問自答しながら鍛錬を続けている。

憧れはブルージェイズに移籍した岡本。「すごく守備がうまい。打撃に注目が集まる中で、そうじゃないところまでうまいのが一流の証し」。ドラフト解禁年の飛躍を誓い、ひと足早くプロで戦う同期たちと再び肩を並べる。

（瀬川 楓花）＝おわり＝

◆柳舘 憲吾（やなぎだて・けんご）２００２年１１月２５日、兵庫・高砂市生まれ。２３歳。曽根小３年から曽根青龍野球部で軟式野球を始める。４年時に神奈川の宮谷小に転校し、山友スターズに所属。軽井沢中では磯子港南シニアでプレー。日大三では甲子園出場なし。高校通算１６本塁打。国学院大では１年春からリーグ戦に出場。１年の全日本大学選手権、１、２年の明治神宮大会に出場。５０メートル走６秒３。１７９センチ、８８キロ。右投左打。