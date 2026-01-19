timelesz、レジェンド・中田翔にタジタジ 豪華スイーツをめぐって本気の心理戦に
8人組グループ・timeleszの日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29〜深0：54）が、きょう19日深夜に放送される。
【番組カット】ピリピリな緊張感…！timeleszと中田翔
今回の企画「timeleszのイチカバチカ」は、前回大きな反響を呼んだ「団結か？裏切りか？究極の2択ダイニング」の第2弾を放送する。ルールは、紹介される2つの豪華グルメのうち、どちらを食べたいか全員の選択が一致すれば全員が食べられるというもの。しかし、「１人だけ違う答えを選んだ場合、その裏切り者が両方のグルメを独り占めできる」という“悪魔のルール”がある。
今回のスペシャルゲストは、野球界のレジェンド・中田翔。大のスイーツ好きである中田は、絶品スイーツにありつけるのか。強面のイメージとは裏腹に「実はかわいいキャラクターでやらせてもらってます」とはにかむ中田に対し、timeleszのメンバーからは「それは無理があるでしょ！」とツッコミが飛ぶなど、和やかな雰囲気でスタートする。
しかし、戦いの幕が上がるとスタジオは一変、緊張感に包まれる。用意されたのは、石川県産の芋のペーストや熊本県産の和栗のペーストをぜいたくに使った「全国1位にも輝いた、新感覚モンブラン」と、代官山のイタリアンシェフが4日間かけて作り上げる「紅玉りんごのこだわりパフェ」。
中田が「自分を信じようかな」とモンブラン派を表明すると、メンバーたちは「中田さんに合わせよう！」と団結を誓う。しかし、前回たった1人で裏切りを成功させ、メンバーを出し抜いた菊池風磨がいるだけに、疑心暗鬼に。中田からも「風磨くんが怪しいな……」と名指しされ、菊池はニヤリと不敵な笑みを浮かべる。
さらに、最終決断を前に全員を惑わせる仕掛けも発動。「みんなでスイーツを一緒に食べたい」という気持ちと、「あわよくば独り占めを狙いたい」という野心の間で揺れ動くtimeleszと中田。9人の男たちが織りなす、プライドと食欲をかけた心理戦となる。
【番組カット】ピリピリな緊張感…！timeleszと中田翔
今回の企画「timeleszのイチカバチカ」は、前回大きな反響を呼んだ「団結か？裏切りか？究極の2択ダイニング」の第2弾を放送する。ルールは、紹介される2つの豪華グルメのうち、どちらを食べたいか全員の選択が一致すれば全員が食べられるというもの。しかし、「１人だけ違う答えを選んだ場合、その裏切り者が両方のグルメを独り占めできる」という“悪魔のルール”がある。
しかし、戦いの幕が上がるとスタジオは一変、緊張感に包まれる。用意されたのは、石川県産の芋のペーストや熊本県産の和栗のペーストをぜいたくに使った「全国1位にも輝いた、新感覚モンブラン」と、代官山のイタリアンシェフが4日間かけて作り上げる「紅玉りんごのこだわりパフェ」。
中田が「自分を信じようかな」とモンブラン派を表明すると、メンバーたちは「中田さんに合わせよう！」と団結を誓う。しかし、前回たった1人で裏切りを成功させ、メンバーを出し抜いた菊池風磨がいるだけに、疑心暗鬼に。中田からも「風磨くんが怪しいな……」と名指しされ、菊池はニヤリと不敵な笑みを浮かべる。
さらに、最終決断を前に全員を惑わせる仕掛けも発動。「みんなでスイーツを一緒に食べたい」という気持ちと、「あわよくば独り占めを狙いたい」という野心の間で揺れ動くtimeleszと中田。9人の男たちが織りなす、プライドと食欲をかけた心理戦となる。