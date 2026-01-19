◇ソニー・オープン・イン・ハワイ(15日〜18日、アメリカ)

2日目の前日を59位タイの通算1アンダーで終えた松山英樹選手が通算6アンダーで3日目を終え、13位タイに浮上しました。

松山選手は前半スコアを4つ伸ばすと、後半も安定したゴルフを展開。この日は7バーディー2ボギーで首位と6打差としました。

松山選手は「もったいないパットもたくさんあるのですが、その中でも2番だったり15番だったり。いい距離でパットが入ってくれたので、そこにつながったかなと思います」と、自身のプレーを振り返りました。

前日に比べ、距離感に変化があったかについて聞かれると「毎日変えているので、それはよかった部分とまだよくなってない部分があります」とコメント。「風が強いので、その分(グリーンも)速くなったと思います」と冷静に分析します。

翌日の最終日に向けては「少しは縮まったと思うので、今日みたいに、もっとスムーズにゴルフができればもう少し伸ばせると思うので。頑張りたいなと思います」と、力強く意気込みました。

一方、6位タイだった金谷拓実選手は前半に3ボギーをたたくと、15番もボギーでこの日は3オーバー。トータル5アンダーで20位タイとなりました。

▽3日目終了順位1位:デービス・ライリー(-12)13位T:松山英樹(-6)他6名20位T:平田憲聖、金谷拓実(-5)他10名32位T:米澤蓮(-4)他10名56位T:金子駆大(-1)他5名