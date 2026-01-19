ドジャースの金満補強のせいで野球人気は衰退？　タッカーの“ジャッジ超え契約”に米記者が異論「本当にあり得ないことをやった」

ドジャース移籍が決まったタッカー(C)Getty Images

「The rich get richer（金持ちはますます裕福に）」――。今オフも球界を騒然とさせるドジャースの大型補強が波紋を広げている。

金に糸目を付けぬ手法は豪快でありながら、圧倒的な成果を上げている。今オフは、球界屈指の剛腕クローザーであるエドウィン・ディアスを3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で獲得し、課題だった中継ぎ陣のテコ入れに成功。さらに1月15日には、FA市場の人気銘柄であったカイル・タッカーと電撃合意。契約規模は4年総額2億4000万ドル（約379億2000万円）とされ、年俸6000万ドル（約94億8000万円）のメガディールとなった。

MVP受賞者が3人も居並ぶ現有戦力が底上げされた。あくまで机上での話だが、「打倒・ドジャース」を掲げる他球団との差は広がる一方である。とりわけ資金力を持たないスモールマーケット球団との格差は深刻な水準に達しているとも揶揄されている。

無論、ドジャースは球界のルールに違反する形で選手補強を行っているわけではない。豊富な資金力を活かしながら、あくまで既定の範囲内で交渉を行っているに過ぎない。とはいえ、だ。ワールドシリーズ連覇中のチームとライバルたちの間に戦力的な格差が生じる現状に懸念の声も広まっている。

米ポッドキャスト番組『Why Am I a Mets Fan?』のホストを務める米局『CNY Central』のアシュリー・ウェンスコウスキー記者は「ドジャースはカイル・タッカーをそこまで必要としていなかった。本当にあり得ないことやったと思う」と言及。その上で「私は野球にはサラリーキャップ制度が必要だと思う」と指摘した。

サラリーキャップ制は、年俸の総額に上限を設けるもので、選手年俸の高騰を防ぎ、戦力均衡（公平性）を図るメリットがある。一方で市場の競争原理に反するともいえ、実力を証明する側の選手たちの不満を募らせる可能性を大いにはらんでいる。