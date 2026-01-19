ホンキで「STARWARS」の世界観を表現したモデルが登場

日本のキャンピングカービルダー「トイファクトリー」は、世界初となる映画「STARWARS（スターウォーズ）」シリーズのキャンピングカーの発売を記念したお披露目イベント「EURO-TOY STAR NIGHT」を2025年11月15日に開催。



当日は、キャンピングカーに関心を持つ顧客に加え、コスプレをした熱心なスターウォーズファンも集結し、大いに盛り上がりを見せました。世界で5台だけという貴重なモデルの特徴を解説します。

幅広い世代に愛されてきたSFの傑作映画「STARWARS」シリーズの世界観を取り入れた公式ライセンスのキャンピングカー「DA VINCI 6.0〈STARWARS〉EDITION（ダ・ヴィンチ6.0 スターウォーズエディション）」は、トイファクトリーが手掛けるフィアット「デュカト」ベースのキャンピングカー「DA VINC 6.0」に専用の装飾を施したもの。

同車には、全長5995mmのデュカト「L3H2」が使われ、シャワー＆トイレルーム、ウォーターレストイレ、ボイラー＆ヒーター、家庭用エアコン、70リッターの冷凍冷蔵庫、電子レンジ、ステンレスシンク＆バーターのミニキッチンなど豪華な機能を備えています。

トイファクトリーは、2022年の「トイストーリー」を皮切りに、「ミッキーマウス」や「ライオンキング」などの人気作品をモチーフとしたディズニー公式ライセンスのキャンピングカーを手掛けています。

その第5弾となるのが、このSTARWARSなのです。これまではアニメ作品とは異なる実写のSF作品であるだけでなく、作品で描かれる光と闇の世界もデザインに反映されることで、よりアダルトを意識したモデルに仕上げられているのも大きな特徴となります。

企画から発表までには約1年半の時間がかけられ、担当者は作品の世界観をキャンピングカーに取り入れるべく、何度も作品を鑑賞し、デザインや機能のイメージを作り上げたとしています。

メタリックブラックのボディは、銀河帝国の大型軍事バトルステーション「デス・スター」をイメージし、インテリアでは、デス・スターの空間とダース・ベイダーの威厳を表現したとのこと。

実車を目の前にしてみると、まさに迫力満点。隣に並ぶ等身大のダース・ベイダーの愛機にもぴったりな雰囲気を備えています。

通常のキャンピングカーでは、ボディカラーには温かみや清潔感のある明るい色が使われることが多いので、その点でもブラックの外装色は特別感や迫力の演出にも一役買っています。

エクステリアでは、ボディサイドに赤い半球状のストライプが入る程度で、過度な装飾も一切なしという潔さ。それが逆に、壮大な宇宙で繰り広げられるSTARWARSの世界に心を飛躍させてくれるようでもあります。

またシンプルにキャンピングカーとしても見ても、かなりクールなイメージがあり、特に男性は「秘密基地」的な魅力を感じるのではないでしょうか。

インテリアも「STARWARSづくし」

インテリアの内部は黒を基調としたもので、これまでのディズニーキャンピングカーのような明るい色使いではなく、かなりシックな雰囲気に仕上げられています。

ライティングも特徴的で、通常のキャンピングカーのような暖色系のものではなく、白色のライトを使用。さらにライトのパネルデザインには、デス・スターの内部を彷彿させるデザインを取り入れています。

この空間ならば、テーブル付きのリビングシートにダース・ベイダーが乗員を待ち構えていても不思議じゃないかもと思うほど。まさに自身がSTARWARSの世界に飛び込んだような気分にしてくれます。

エクステリアと異なり、インテリアにはSTARWARSのデザインが随所に取り込まれています。

インテリアも「スターウォーズ」の世界を再現

例えば、ブラックのレザーシートには、帝国軍シンボルとSTARWARSのロゴ入りのものに。照明機器のパネルデザインは、デス・スター内の通路を彷彿させる縦縞模様となっています。

照明の操作スイッチパネルにも工夫があり、デス・スターの管制室をイメージさせるパネルデザインとするなど、細かい演出が加えられています。

そして、ユニークなのが音響機能。テーブルそばのスイッチでは、ライトセーバー、タイ・ファイター戦闘音、ミレニアム・ファルコンのハイパードライブ音など、9種類の公式音響がランダムに流れ、ベッドルームのスイッチでは、「アストロメク・ドロイドR2-D2」の音声が流れる機能が加えられています。

トイファクトリーでは、このような音声機能の搭載は初の試みとしています。

さらに車内の壁には、映画の冒頭で必ず表示される有名なフレーズ「A LONG TIME AGO IN A GALAXY FAR, FAR AWAY」を銀河標準語オーラベッシュによる刻印が施されており、タトゥイーンやホスなどの物語の運命を分けた銀河の重要拠点5つをデザイン画や戦闘機のデザインなども加えられています。

そして、ラゲッジスペースマットにも、映画『エピソード4：新たなる希望』のオープニングクレジットを取り入れています。

ここまでデザインには、具体的なキャラクターが出現していませんが、もちろんしっかり登場します。それが内装に使われる生地のタグです。

全部で7種類のキャラクタータグが装着されているほか、トイレルームには、ダース・ベイダー、ルーク、オビ＝ワン、レイのライトセーバー柄をデザインしたミラーも装着されています。

あえて物語のキャラクターを前面に打ち出さなかったのは、大人向けの上質な空間作りを行いつつ、隠されたキャラクターの存在を見つけて楽しんでもらう工夫でもあるそうです。

STARWARSの物語が凝縮されたキャンピングカーは、世界で5台だけとなり、価格は2187万円となります。すでに申し込みは終了しています（2025年12月28日）が、系列販売店で申し込みが受け付けられ、抽選にて購入者が決定されるそうです。

STARWARSをモチーフとしただけに、申し込み者には、STARWARSを初回作品からのファンである年齢層の高い人たちが多いとのこと。イベント当日までに10名を超える申し込みがあり、大好評とのことでした。

STARWARSという映画作品がモチーフとなった新キャンピングカーですが、まるで秘密基地のようなクールな空間は、新たなキャンピングカーの世界観を切り開いたとも感じました。

ひょっとすると、今後のキャンピングカー開発にも影響を与える一台になるかもしれませんね。