¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö²¤½£¤Î¥ê¡¼¥°¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡Ä¡×J¥ê¡¼¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢ÂÎ©½¤»á¤ËÄ¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Î³«Ëë¤¬½¾Íè¤Î2·î¤«¤é8·î¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£Æ±»þ´ü¤Ë»Ï¤Þ¤ë²¤½£¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£Ê¡²¬¡¦Åì³¤Âç¸Þ¹â¡Ê¸½Åì³¤ÂçÊ¡²¬¹â¡Ë½Ð¿È¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Î¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤Ë·È¤ï¤ëÂÎ©½¤J¥ê¡¼¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊFD¡¢53¡Ë¤Ë¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Î°ÕµÁ¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë
¡¡¡½¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡£
¡¡¡Öº£¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬²¤½£¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤¯»þÂå¡£³«Ëë»þ´ü¤¬¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë½¾Íè¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÁª¼ê¤ò°ú¤È´¤«¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë¤¬¡Ê2023Ç¯¤Ë¡Ë8·î³«Ëë¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ëÆñ¤·¤µ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤¬²¤½£¤Î¥ê¡¼¥°¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ü¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡½¶áÇ¯¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤ËÈ¼¤¦ÌÔ½ë¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤è¤ê¤âÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¶¯ÅÙ¤¬Ç¯¡¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Î½ë¤¤Ãæ¤Ç¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢90Ê¬´ÖÂÎÎÏ¤òÊÝ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È·×»»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÃ¤·¤¤Ãæ¤Ç90Ê¬´ÖÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ëÊý¤¬¥Á¡¼¥à¤ÏÀ®Ä¹¤·¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¾å¤¬¤ë¡×
¡¡¡½ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡¤Á¡¢ÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÂåÉ½¤Ï¤¹¤´¤¯µÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÇËÜÅö¤Ë¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Öº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼ã¼ê¤¬²¤½£¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÁý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê°ÜÀÒ¶â¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¡¢ÎÉ¤¤³°¹ñ¿Í¤¬Íè¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½Û´Ä¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¤È¤¡¢WÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£¸å¤Ï¤è¤ê°éÀ®¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡½¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ê¤É¤Ï¼ã¼ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¨¡¼¥¹¤¬¿ôÇ¯¸å¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤ä¤½¤Î¼¡¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÂåÉ½¤â¶¯¤¤¡×
¡¡¡½ÂÎ©»á¤¬23Ç¯¤Þ¤Ç¶¯²½ÉôÌç¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¹Åç¤Ï¹ñÆâ¤ÇÍ¿ô¤Î°éÀ®·¿¥¯¥é¥Ö¤À¡£
¡¡¡ÖJ¥ê¡¼¥°È¯Â»þ¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬Áª¼ê¿Í·ïÈñ¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÃæ¡¢¹Åç¤Ï¥æ¡¼¥¹¤ÎÎÀ¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¿¡£Áª¼ê¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤¹¤ëºÝ¤â¤Þ¤ºÃÏ¸µ¤Ë¶á¤¤Áª¼ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï³§Æ±¤¸¤À¤·¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Î±þ±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤ÏÄ»À´¤âÀºÎÏÅª¤À¤·¡¢¶å½£¤Ë¤ÏÅÚÂæ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¡½°éÀ®¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢²Æ¤Ë¤ÏU¡½21¡Ê21ºÐ°Ê²¼¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤â»Ï¤á¡¢¶å½£¤«¤é¤ÏÄ¹ºê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö18ºÐ¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯U¡½17¡Ê17ºÐ°Ê²¼¡ËWÇÕ¤ÇÆüËÜ¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤äÍ¥¾¡¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ï´û¤Ë¥×¥í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£U¡½21¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç¹â¹»À¸¤¬ÉáÄÌ¤ËÀï¤¦¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£15ºÐ¤«¤é¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢18ºÐ¤ä20ºÐ¤«¤é³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¸Ä¡¹¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×