グリーンランドの領有をめぐり、アメリカのトランプ大統領から追加の関税を課すと名指しされたヨーロッパの各国が、報復関税など対抗措置を検討していると、イギリスのフィナンシャル・タイムズが報じました。

アメリカのグリーンランドの領有をめぐっては、これに反対するイギリス、フランスなどヨーロッパ8か国に対し、トランプ大統領が来月から10％の追加関税を課すと表明しています。

こうした中、フィナンシャル・タイムズなどは18日、ヨーロッパ各国が対抗措置として、930億ユーロ、日本円でおよそ17兆円の報復関税を課すことや、アメリカ企業のヨーロッパ市場への参入を制限することなどを検討していると報じました。

報復関税は来月6日に発動が予定されているということですが、一方で、実際に課すかどうかはトランプ氏との交渉次第との見方も伝えています。

また、これに先だって、イギリス、フランスなどは声明を発表し、アメリカによる領有を拒否している「デンマークとグリーンランドの人々と完全に連帯する」と表明しました。

声明ではさらに、「アメリカによる関税の脅しは危険な負の連鎖を引き起こす恐れがある」と警告しました。

欧米の双方が報復合戦に突入すれば、同盟関係にも深刻な亀裂が生じることになります。