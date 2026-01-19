ABEMA西澤由夏アナ、1st写真集発売決定 初水着でみせた衝撃の美尻＆スレンダーボディ
ABEMA初代専属アナウンサーの西澤由夏（32）の1st写真集が、4月1日に集英社からリリースすることが発表された。
【別カット多数】ABEMA西澤由夏アナ、初水着でみせた衝撃の美尻＆スレンダーボディ
今作のロケ地は五島列島、長崎、軽井沢の3ヶ所。大海原＆雄大な自然が広がる五島列島のビーチやリゾートホテルで休暇を満喫する様子、レトロとモダンが混在する長崎の街並みを散策する様子、マイナスイオン漂う軽井沢の別荘地で羽を伸ばす様子など、「独身アラサー女子の休日」をテーマにさまざまなシチュエーションで撮影を敢行した。
そして、今作では自身初となる水着カットにも挑戦。爽やかで品のある水着を着用し、ビーチやプールで自由気ままに遊び、優雅にくつろぐ姿や美尻を強調し、スレンダーなボディラインを見せたカットなどにも挑戦している。
■西澤由夏コメント
この度、写真集を発売させていただくことになりました。1st写真集ということで、初めてのことだらけ。今回のテーマが『独身アラサー女子の休日』ということで、女性から見ても共感していただけるようなシチュエーションを取り入れたいと思い、女性スタッフの視点もたくさん取り入れた写真集になっています。
五島列島は海も綺麗で自然も豊かで、何より地のものが美味しくて……5日間の撮影の初日から、好物の芋焼酎で乾杯しました！
また、大好きな軽井沢でも撮影をしてきました。食べ歩きや牧場など、いつもの軽井沢での過ごし方を再現したシーンもあります。氷水くらい冷たい滝に寝転んで凍えながら撮影をしたのも、なかなかできない良い思い出です。
出演番組含め、今までどこでも見せていない自分をたくさん詰めた一冊です。この写真集が、ABEMAの番組に足を運んでくださるきっかけになったらうれしいです。
