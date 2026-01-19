プロ・リーグ 25/26の第21節 シントトロイデンとルーベンの試合が、1月19日03:15に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルーベンはユセフ・マジズ（MF）、ソリー・カバ（FW）、マチュー・マルテンス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）、畑 大雅（DF）、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）、大南 拓磨（DF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の9分に試合が動く。シントトロイデンの山本 理仁（MF）のアシストからイリアス・セバウィ（MF）がゴールを決めてシントトロイデンが先制。

ここで前半が終了。1-0とシントトロイデンがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、シントトロイデンが1-0で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）は先発し84分までプレーした。伊藤 涼太郎（MF）はフル出場した。山本 理仁（MF）はフル出場した。90+4分にイエローカードを受けている。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。85分にイエローカードを受けている。松澤 海斗（MF）は出場しなかった。畑 大雅（DF）は79分から交代で出場した。

また、ルーベンに所属する明本 考浩（MF）は80分から交代で出場した。86分にイエローカードを受けている。大南 拓磨（DF）は出場しなかった。

2026-01-19 05:21:20 更新