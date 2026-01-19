◇第37回選抜女子駅伝北九州大会（2026年1月18日 北九州市小倉城歴史の道コース発着（高校6区間、一般5区間 27・2キロ））

一般8、高校19の計27チームが出走。高校の部は大阪薫英女学院が1時間27分13秒の大会新で2018年以来8年ぶり4回目の優勝を決めた。3選手が区間1位を記録し、一般を含む総合1位に輝いた。一般の部は1区7位の出遅れを逆転したデンソー（三重）が22年以来4年ぶり3回目の優勝を果たした。

笑顔で右手を突き上げた。大阪薫英女学院のアンカー黒葛原（つづらはら）は14分22秒で区間新をマーク。実業団チームを抑えて大会新で頂点に立ち「全部出し切れました。区間新を狙っていたので良かったです」と晴れやかな表情だった。

昨年末の全国高校駅伝は厚い選手層の中で補欠だった。「凄く悔しくて。少しでも晴らせるように」と練習を続けてきた。北九州路は3年連続のアンカー。昨年は終盤に息切れしたといい「落ち着いて走ろうと思った」と反省も生かした。

流れをつくったのは3区の3年生・薮谷だった。全体の4番目でたすきを受けると、上り坂で加速して1キロ過ぎで全体1位に浮上。12分35秒で区間タイの力走を見せた。「上りを忘れるぐらいめっちゃ足が動いた」と笑みを浮かべだ。

黒葛原と同じく昨年の全国高校駅伝で補欠だった薮谷は「都大路を走れてない後輩もいる。みんなの自信にしてくれたら」とエールを送った。 （杉浦 友樹）

【高校の部・区間1位記録】▽1区（5・3キロ）池野絵莉（須磨学園）16分51秒▽2区（3・8キロ）和久利千愛（西京）11分52秒▽3区（3・9キロ）薮谷柚芽（大阪薫英女学院）12分35秒▽4区（3・8キロ）芦田和佳（立命館宇治）11分29秒＝区間新▽5区（5・9キロ）河村璃央（大阪薫英女学院）19分01秒▽6区（4・5キロ）黒葛原唯夏（大阪薫英女学院）14分22秒＝区間新